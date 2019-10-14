郭明錤：iPhone SE2將現換機潮 看好台積電、可成、工業富聯受惠

週日 (13 日) 晚間中國天風證券分析師郭明錤發表研報，預測蘋果 (AAPL-US) 將於 2020 年 Q1 發售 iPhone SE2，看好工業富聯 (601138-CN)、台積電 (2330-TW)、可成 (2474-TW)、歌爾聲學 (002241-CN) 等供應鏈受惠。

郭明錤表示，預測蘋果將在 2020 年 Q1 發售 iPhone SE2，iPhone SE2 外觀設計與大部分的硬體規格將與 iPhone 8 非常相似，主要規格包括：

採用與 iPhone 11 系列相同的 A13 晶片、 採用 3GB LPDDR4X、 NAND Flash 有 64 與 128GB 選項、 機殼顏色選項有深空灰、白、與紅、 移除 3D Touch 功能。

郭明錤預測，iPhone SE2 售價自 399 美元起，看好將為既有 iPhone 6 與 6S 系列共約 1.7 至 2 億使用者帶來換機潮，郭明錤並指出，目前上游產業鏈每個月為 iPhone SE2 準備約 200 至 400 萬部產能，預估 iPhone SE2 在 2020 年出貨量可達 3000 萬部以上。

郭明錤看好 iPhone SE2 將成為蘋果 2020 年重要的銷量成長帶動機款，因 iOS 13 不支持 iPhone 6 系列，故既有 iPhone 6 系列用戶有較急迫的換機需求。

郭明錤認為，既有 iPhone 6 與 6S 系列用戶具有下列 3 種特徵，故換機時將會以 iPhone SE2 為首選，進而帶動 iPhone SE2 銷量：

習慣 iOS 生態、 預算有限、 對新功能如 Face ID 、多鏡頭需求不強。

郭明錤表示，iPhone 6 與 6S 系列因搭載運算能力較弱的 A9 與 A10 處理器，故無法順暢運作部分蘋果內容與服務，故既有 iPhone 6 與 6S 系列用戶升級至搭載更強大 A13 晶片的 iPhone SE2，將有利蘋果向這些用戶推廣內容與服務。

郭明錤預期 iPhone SE2 主要受益者為蘋果，而在供應商方面，認為高單價或高供貨比重的供貨商亦為主要受益者，包括晶圓代工的台積電，機殼供應商工業富聯、可成、Jabil，相機模組供應商 LG Innotek，與聲學元件供應商歌爾聲學。

郭明錤看好下列 5 檔股票在 iPhone SE2 換機潮下的利基點：