〈世紀鋼拚風電〉風電訂單動能強 明年下半年起顯著挹注營收

世紀集團 (9958-TW) 今 (12) 日在台北港，進行國內首支離岸風電水下基礎基樁對接儀式，隨著第一階段水下基礎生產廠房及設備投資陸續到位，明年下半年將完成沃旭能源訂單，挹注營收，而 CIP 與達德能源的訂單，也可望從 2021 年下半年開始出貨，帶來更強勁動能，目前也有其他離岸風場訂單正在洽談中。

世紀集團董事長賴文祥表示，隨著重大建設減少，鋼構市場逐漸萎縮，世紀集團尋求傳統鋼構創新出路，響應政府離岸風電供應鏈國產化政策，大膽投入資金，佈局水下基礎生產，在走訪丹麥、荷蘭、義大利等國考察後，看好離岸風電將是很好的商機。

賴文祥指出，離岸風電水下基礎用鋼量高，體積大，運輸不易，台灣若要發展離岸風電產業，在地供應鏈不可或缺。

世紀集團上半年已完成世紀鋼桃園觀音產線改建，生產離岸風電水下基礎構件，後續再運至台北港廠房進行組裝。台北港廠房總投資額達新台幣 60 億元，使用約 21 公頃土地打造廠房，目前已近完工，為因應水下基礎建設需求，工廠高度高達 65 米，除該廠房外，加上後續釋出的儲存區用土地，使用面積達 56 公頃。

賴文祥表示，未來世紀集團在台北港的生產基地，將可供製造、組裝及儲放套筒式水下基礎、單樁式水下基礎、水下基礎基樁、轉接段等在地化鋼結構產品，其中，占地 21 公頃土地的廠房，預計取得使用執照後，明年起投入量產。

目前世紀集團開始生產沃旭能源 81 支水下基礎基樁，預計明年下半年起陸續完工，貢獻營收，2021 年起出貨；承接丹麥哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 的 62 支管架訂單及達德能源 (wpd) 的的 87 組單樁式水下基礎，則在 2021 年下半年起開始出貨。

據悉，世紀集團取得沃旭訂單金額約新台幣 26 億元，CIP 訂單金額更高達 165 億元，目前已知在手訂單金額逼近 200 億元大關，隨著完工出貨、陸續認列營收，世紀集團明年下半年將迎接新一波營運活水，而 2021 年下半年，可望迎來更強勁的營收成長動能。且包括中鋼的中能風場、北陸與玉山能源的海龍二號風場，也在洽談訂單中。

世紀集團現有廠房除桃園廠與台北港外，也與樺晟電子共同投資在台中港承租 18 公頃土地，生產風機塔架；與台欣工業在台中港共同承租 12 公頃土地，製造風機轉接段，也與新光鋼共同投資，在彰濱工業區做水下基礎構件。