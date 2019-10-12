〈世紀鋼拚風電〉蔡英文：能源轉型將帶來三大契機 組國家隊到全球賺綠能財

世紀集團今 (12) 日在台北港進行水下基礎基樁對接儀式，總統蔡英文出席致詞時表示，目前國內風電產業包括廠房、產線等，都在升級中，除透過國內市場練兵，未來也將與具經驗的開發商合作，組國家隊走向世界，在全球市場賺綠能產業的錢，並強調將會堅持能源轉型政策，未來將帶來新能源、新商機、新就業機會等三大契機。

蔡英文致詞時表示，能源轉型一路走來並不容易，在推動扭轉台灣能源的建設時，所有困難都要克服，就像當年蓋高鐵，進行過程中，一定有人唱衰，等到相關建設完成，會很慶幸當初可以堅持下去。

蔡英文指出，台灣第一座離岸風場海洋風電第二階段，已於 10 月 9 日完工，年底前將併網商轉，第一座離岸風場完工，也是台灣走向國際再生能源關鍵的一步，屆時待世界重量級企業提出需求，台灣將順利走進全球綠電供應鏈。

蔡英文並說，台北港見證國內能源轉型成果，世紀鋼 (9958-TW)、世紀風電也成為台灣離岸風電產業鏈，不可或缺的一份子，目前國內風電產業包括投資、廠房、產線等，都在逐項升級中，除透過國內市場練兵，未來也將與國際資金及具備經驗的開發商合作，組國家隊放眼亞洲、走向世界，在全球市場賺綠能產業的錢。

蔡英文強調，能源轉型將會堅持下去，未來將帶來三大重要契機，第一，新能源，再生能源發展走在正確的方向，2025 年綠電占比將達 20%，除綠電自足外，更可打進蘋果、Google、微軟、亞馬遜等重視綠電的國際大廠供應鏈。

第二，新商機，整個離岸風電產業，從水下基礎、葉片塔台到各式零組件等，將創造新台幣 1.2 兆元的產值；第三，新的就業機會，光是世紀鋼就將投資 50 億元以上，創造 300 至 500 個就業機會，且培養的焊工平均薪資是現在的 2 倍，整個風電產業將創造超過 2 萬個就業機會。