〈美中達部分協議〉美中最新聲明並未出現太大差異 反而帶有驚喜

週五 (11 日) 美中第 13 輪高層級貿易談判落幕！美中聲明並未出現太大差異，中國商務部最新聲明提到，雙方在七大關鍵議題取得進展，同意持續磋商，共同朝最終達成協議的方向努力。

美中各自表述並未出現太大差異。(圖片：AFP)

中國商務部最新聲明指出，10 月 10 日至 11 日，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特海澤、財政部長梅努欽在華府舉行新一輪美中經貿高層級磋商。

該聲明還提到，雙方在兩國元首重要共識指導下，就共同關心的經貿問題進行坦誠、高效且具建設性的討論。

該聲明點出，雙方在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展，並討論後續磋商安排，同意共同朝「最終達成協議」的方向努力。

美中各自表述並未出現太大差異，反而帶有驚喜。

早前《南華早報》報導，中國副總理劉鶴將不會帶著「中國國家主席習近平特使」頭銜赴華府談判，意味中國讓步空間縮小。隨後白宮簡報中卻特別以「特使」身分稱呼劉鶴，意味中國國家主席習近平賦予劉鶴談判權。

川普週五會面劉鶴時表示，美中雙方為曠日持久的貿易戰取得突破，雙方達成極具實質性的第一階段協議，內容涉及智慧財產權、金融服務開放，以及大量美農產品採購，美方也相應暫停下週對中國商品上調關稅。

川普稱，可能在 11 月於 APEC (亞太經合組織) 峰會上，與中國國家主席習近平會面，共同簽署第一階段協議之文件。

劉鶴在會中轉交習近平致川普信。(圖片：AFP)

劉鶴在會中還遞給川普一個大信封，內含中國國家領導習近平致川普信件，共兩張文件，一張為中文，另一張為英文譯本。

該內容提到兩國貿易團隊保持聯繫，展現對彼此的誠意，亦提及川普關切的農產品產採購議題，中方將加速採購大豆與豬肉。

習近平敦促雙方促進關係，相互尊重，消弭分歧，並朝向正確的方向發展。