當心美中發動「金融戰」 比貿易戰殺傷力更強

經濟學家指出，華府限制對中國投資的情勢，可千萬不容小覷。在過去的十年中，中美之間的金融緊密度增加，金融脫鉤的危害，甚至可能比貿易戰更為嚴重。

上週傳出，白宮擬限制美國對中國的金融投資，包括要求在美國上市的中資公司下市，限制將人民幣資產，納入美國公司管理的投資基準中。本周又有消息指出，將限制美國政府退休基金投資中國股票市場。

儘管白宮出面否認，但 AXA Investment Managers 資深新興亞洲經濟學家 Aidan Yao 指出，美國討論關於限制在華的投資，凸顯出兩國之間的深刻分歧，為即將到來的貿易談判蒙上了陰影。

「無論消息是否為真，對市場已經造成了足夠的損害。我們仍然對本週談判能否有實質進展，抱持懷疑態度，並認為原定的關稅計劃，將於十月中與十二月如期進行」Aidan Yao 表示。

儘管短期間內，兩國進行大規模實質性的金融脫鉤，可能性不高，但中美之間的衝突，不僅沒有改善，反而明顯有向貿易以外領域擴散的趨勢。

Aidan Yao 認為，貿易爭端，只是世界上兩個大國之間，爭奪全球影響力的徵兆。除貿易戰之外，科技技術戰是更重要的戰場。美國已經通過限制中國科技公司的崛起和技術的擴散，來發揮自己的力量。

除了科技技術之外，另一個領域，可能就是金融。在金融面，美國擁有強大的優勢。美元是世界第一大交易與儲備的貨幣。美國股票和債券市場，是世界上最大、最多樣化的市場，不僅為美國的公司和政府提供融資，還為包括中國在內的國外公司和政府提供融資。

近十年來，中美兩國之間的金融聯繫已明顯加強。如今，在美國上市的中國股票的市值，已達 1.1 兆美元。中國在岸市場的自由化，也增加了外國資本的流入，當然也包括許多來自美國的資本流入。

因此，Aidan Yao 提醒，與貿易爭端相比，兩大國之間的金融戰，將對全球金融體系造成的損害，更加嚴重。

「雖然目前發生災難的風險似乎還很小，但是，中美關係的長期發展軌跡，實在令人擔憂，無論發生多小的衝突，都不能輕描淡寫」Aidan Yao 指出。

「世界上兩大國家，正在考慮將科技技術和金融資本領域築起城牆，投資者必須當心，為保護主義壟罩的世界，做好準備」Aidan Yao 警告。