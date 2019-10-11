微軟停止支援Windows 7推升 全球PC出貨連2季成長

根據週四 (10 日) 公布的貿易研究數據，儘管個人電腦 (PC) 產業面臨處理器供應吃緊的問題，但全球 PC 出貨，已連 2 季成長。

國際數據公司 (IDC) 週四表示，第 3 季全球 PC 出貨，較去年同期增加 3%，達 7040 萬台。

IDC 研究經理 Jitesh Ubrani 聲明中指出，隨著關稅課徵逼近，PC 製造商第 3 季開始增加庫存，儘管過程更加困難；不過業者，面臨英特爾 (INTC-US) 處理器的供貨限制，採用 AMD (AMD-US) 處理器，反而使 AMD 有更多成長空間。」

Ubrani 說：貿易緊張局勢也導致供應鏈發生變化，多數筆電 (NB) 製造商，正準備將生產轉移到亞洲其他國家，如台灣和越南。

根據 IDC 統計，聯想 (0992-HK) 出貨量年增 7.1%，惠普 (HP) (HPQ-US) 增加 9.3%，戴爾 (DELL-US) 增加 5.3%，而蘋果則下降 6.1%，宏碁 (2353-TW) 下降 7.2%。

市場研究公司 Gartner 週四也發表報告指出，第 3 季 PC 出貨量增加 1.1%，達到 6800 萬台，不過統計數字不包含預載 Google 操作系統的 Chromebook。

Gartner 資深首席研究分析師 Mikako Kitagawa 表示：「Windows 10 更新週期，仍是全球各地區成長主要動能，儘管影響程度根據當地市況和更新週期而變化。」

Kitagawa 說：「英特爾 CPU 短缺與美中貿易戰，都不會對 2019 年第 3 季 PC 出貨產生重大影響。」「 CPU 短缺持續緩解，美國對中國製造的行動 PC 關稅，對 PC 出貨影響微乎其微，因為將關稅提高的日期，已延後到 2019 年 12 月。」

Gartner 統計，聯想出貨增加 5.8%，惠普增加 4.6%，戴爾增加 5.5%，蘋果下降 3.7%，宏碁增加 3.3%。

兩家公司在今年 7 月報告中都指出，由於微軟 (MSFT-US) 將不再支援 Windows 7 作業系統，推升全球 PC 出貨成長。

根據 IDC 數據，聯想在全球 PC 市佔率 24.6%，惠普為 23.8%。Gartner 的數據則顯示，聯想市佔率為 24.7%，而惠普為 22.4%。