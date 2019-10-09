Fed簽署「沃爾克規則」修訂案 華爾街投資限制確定鬆綁

週二 (8 日) 聯準會 (Fed) 簽署了「沃爾克規則 (Volcker Rule)」修訂案，是繼其他四個監管機構後，最後一個批准的。這項修正案，將部分撤回法規對華爾街銀行投機性投資的限制。

新的沃爾克規則將於 2021 年初全面生效，修訂案通過後，監管機構對投資私募股權和對沖基金的限制提供了一些靈活性。

沃爾克規則的修訂案，主要是由 Fed、貨幣監理署、聯邦存款保險公司、美國證券交易委員會、商品期貨交易委員會在內的監管機構共同修訂。

聯準會在週二的聲明中表示：「這項修訂案將繼續禁止銀行的自營交易，不過也擴大銀行允許的活動，提供了更明確、更清晰的規則」。

美國總統川普一直是《多德 - 弗蘭克法案》(dodd frank act) 的批評者，這項法案包含了沃爾克規則，旨在通過改善金融體系問責制和透明度，以促進美國金融穩定。

川普認為，這項法案對銀行業的活動過於嚴格，自上任以來，放鬆對銀行業的監管，是川普鬆綁管制政策的重點之一。

但聯準會的委員 Lael Brainard 對修正案罕見表達了異議。他擔心新規定將大大減少被禁止的投資活動範圍，認為這將削弱了法規上，對銀行業投機交易的核心保護。

92 歲的沃爾克也相當不贊成修法。今年 8 月時，沃爾克曾寫信給聯準會主席鮑爾，認為修定的規則，遠遠超出了簡化的範圍，不僅擴大了金融體系的風險，也增加了道德風險，而這些風險在上次的金融危機中造成多大的風險。