紐約匯市—美中關係好緊張 美元漲回99之上！英鎊挫四週新低

週二 (8 日) 市場焦點持續圍繞在美中貿易談判上。由於消息傳出美國對中國祭出多項限制，市場氛圍謹慎，推升美元指數揚 0.16%，為連續二日上漲，回到 99 關卡之上，盤中更一度升至 99.26，創一周新高。

川普政府宣布將 28 家中國公司列入黑名單，同時，有消息指出，美國正試圖限制政府養老金基金投資中國股票的持有量，此外，尾盤又傳出，美國已對中國官員實施簽證限制，以譴責中國虐待新疆的穆斯林。

經濟面部分，美國公布 9 月 PPI 指數月增率下跌 0.3%，意外疲弱，年增率也僅 1.4%，創下 2016 年 11 月以來最低增幅。聯準會主席鮑爾表示，認為經濟很強勁，但可能受到全球經濟放緩、貿易和地緣政治的衝擊。有鑑於 9 月出現隔夜 repo 利率大幅動盪，鮑爾表示聯準會可能很快將開始再度擴表。

FXSTREET 分析師認為，美中之間的貿易協議看似困難重重，美元背後的多重利多因素，將作為相對強勢貨幣，繼續成為市場追捧的對象。

USD INDEX15 分線 (來源: Trading Economics)

英鎊為跌幅最大貨幣之一，兌美元下挫 0.57% 至 1.2220，創下一個月的新低。歐元也出現小幅修正，跌 0.13% 至 1.0955。有外媒報導稱，英國首相強生與德國總理梅克爾通電話後，梅克爾表示，要達成脫歐協議「幾乎不可能」，且未來達成協議的可能性也非常低。

歐盟委員會主席榮克稱，若脫歐談判失敗，英國經濟將大幅下滑，歐洲也會受到影響，但不能把失敗的最終責任歸咎於歐盟。市場認為脫歐談判可能接近破裂，對未來看法轉為悲觀，壓抑英鎊表現。

Jefferies Group LLC 外匯投資長 Brad Bechtel 認為，如果英國能順利延後脫歐，英鎊才有回升的機會，然而，若英國真的在 1 0 月 31 日無序脫歐，英鎊兌美元可能跌破 1.1500，甚至逼近 1.1000。

GBP/USD 日線 (來源: Trading Economics)

截至週三 (9 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 99.121。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0955 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2220 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6727 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3324 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.06 日圓。