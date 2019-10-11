圖斯克樂觀看待脫歐進程 英鎊急升突破1.25美元關卡

英國首相強生 (Boris Johnson) 和愛爾蘭總理李歐瓦拉德卡 (Leo Varadkar) 週四 (10 日) 會面狀況良好，歐洲理事會主席圖斯克 (Donald Tusk) 週五 (11 日) 表示，雙方會面傳達的訊息相當正面，對於英國順利於本月底前達成脫歐協議表示樂觀以待。英鎊聞訊上漲 0.6%，突破 1 英鎊兌換 1.25 美元關卡。

圖斯克今日表示，愛爾蘭與英國會面未達成可能協議帶來一絲曙光，儘管無法確保新一輪脫歐談判定會成功，但在時間有限的情況下，既使只有些微機會，雙方都應該盡力嘗試。

不過，他也強調，目前英國仍尚未提出可行且實際的脫歐方案。

圖斯克發表對脫歐的樂觀看法後，推升英鎊兌美元上漲 0.6％，突破 1.25 美元關卡。截至今日下午 6 時許，英鎊兌美元上漲 0.8%，暫報 1.2539 美元，達 3 個多月以來高點。

英鎊兌美元走勢 (圖：Investing.com)

根據英媒報導，強生和李歐瓦拉德卡會後發布聯合聲明表示，雙方皆同意達成協議依舊可行，並稱這符合所有人的利益，突破此前停滯不前的談判進程。

強生於週四會面提議「有限的自由貿易協定」(FTA)，外界認為，這為更全面的協議內容奠定一定基礎，有助推進英國順利脫歐進程。

在圖斯克發表看法同時，英國脫歐大臣 Steve Barclay 和歐盟首席脫歐談判代表 Michel Barnier 在布魯塞爾舉行會談，確保能將近期的樂觀情緒，轉化為更詳細的協商內容。