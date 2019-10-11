小心！中美談怎樣 這幾檔股價就怎樣

本週貿易談判消息相互矛盾、令人困惑，究竟此回談判是否能取得進展是投資者焦點，《CNBC》使用自家中國貿易指數來追蹤其營收來自中國曝險最大與進口最多的企業。

CNBC 的中國貿易指數成分股

該指數包含典型的貿易領頭羊，如蘋果 (AAPL-US)、Nike (NIKE-US) 和 Caterpillar (CAT-US)，也包含許多零售企業，如百思買 (BBY-US)、柯爾百貨公司(KSS-US) 和 Honeywell (HON-US)。

本週中美貿易談判相關的消息一波接一波，令該指數走勢也相當瘋狂。在川普稱週五將與中國副總理劉鶴會面後，提振市場對談判取得進展的期待，該指數立刻跳漲 2%，因其成分股如柯爾百貨、Emerson Electric 和 Caterpillar 均在川普該則推文後跳漲 2%。

本週二美國以侵犯新疆穆斯林人權為由，將 28 個中國實體打入黑名單，同時又限制涉及其中的中國官員簽證，令中美關係緊繃，該指數隨即崩跌，市場擔心中國隨之而來的報復行動。

擁有中國營收最高的企業股票

高盛檢視 Russell-1000 指數成分股，依據這些企業去年的檔案，挑出其營收與大中華曝險最高的企業，將其歸納為對本週中美貿易談判最敏感的股票，一有風吹草動可能就上下劇烈起伏。

中國曝險營收最高的企業名單

該名單主要集中在晶片廠，包括 Qorvo (QRVO-US)、高通 (QCOM-US)、美光 (MU-US)、Nvidia (NVDA-US)、博通 (AVGO-US) 以及英特爾 (INTC-US)。在川普將中國華為列入黑名單後，半導體股一直承壓。

另外，排名最高的 YUM! 拆分出來的 Yum China 公司，其營收完全來自中國，過去 3 個月來其股價已經大跌 8.4%。永利賭場度假村 (WYNN-US) 和拉斯維加斯金沙集團 (LVS-US) 高度仰賴在中國的營收，而這 2 家公司股價已分別下跌 26% 和 17.7%。