〈潛力股〉建漢跨入NB-IoT新應用 明年逐步放量助攻營運

鴻海 (2317-TW) 旗下網通業者建漢 (3062-TW) 跨入 NB-IoT(窄頻物聯網) 市場，在明年蓬勃發展下，出貨量可望顯著成長，由於單價毛利均較佳，將推升營收、獲利，伴隨越南新產能加入，明年營運可望回溫。

建漢認為，4G LTE 已逐漸飽和，發展蜂巢式低功耗物聯網市場，是後 4G 通訊世代的趨勢。

根據資料顯示，去年全球 NB-IoT 裝置出貨達 5300 萬個，Berg Insight 預估，今年將倍增至超過 1.42 億個，預計到 2024 年，行動物聯網的二大標準 NB-IoT 與 Cat-M，將在整體蜂巢式物聯網中，市占將近 45%。

建漢認為，初期 NB-IoT 主要應用在傳統垂直領域如智慧計量等，但明年底開始將可在更廣泛產品中整合 NB-IoT，包括白色家電、門鎖或煙霧感測器等。

建漢表示，NB-IoT 初期技術跨入門檻高，但目前已克服，並從下半年開始小量出貨，預計明年可望逐步放量，公司營運階層也看好，由於單價毛利較高，隨著量逐漸放大，將會是推升明年營運成長的動能。

建漢今年以來雖然下游客戶因為美中貿易戰的關係，加上新舊產品進入交換期，整體下單態度也比較觀望，導致營收動能放緩，建漢 9 月營收 5.1 億元，月增 1%、年減 25.9%，第 3 季營收 14.87 億元，月增 10.6%、年減 25.1%，累計前 9 月營收 43.46 億元，年減 31.9%。