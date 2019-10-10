〈潛力股〉南六Q4進入旺季業績回溫 明年成長動能看俏

不織布廠南六 (6504-TW) 高雄燕巢新廠量產順利，且產能利用快速提升，進入市場需求旺季且新產品純棉不織布將在 11 月出貨，第 4 季旺季營收動能將快速加溫，法人看好，南六股價位處 3 年以來低檔，在旺季加持及成本控制下，有助獲利回溫。

同時，南六燕巢新廠新產品，明年全年對南六將挹注 20-25 億元營收，也將成明年業績成長重心。

南六投資 30 億元高雄燕巢新廠已正式啟用，擴增生產純棉不織布及水針不織布生產線各 1 條，其中建置的純棉不織布產線，月產能約 600 噸，高速水針布線月產能 2000 噸；新廠產能利用率正在提升中，目前新產品認證順利，預計 11 月正式出貨。

南六也獲經濟部投資台灣事務所「歡迎台商回臺投資行動方案」聯審會通過，將於高雄市燕巢區成立營運中心與智慧化生產基地，預計總投資金額達 35 億元，這項投資計畫攜手國際企業投入醫療級不織布開發生產，只是中間一個橋樑，未來還會進一步合作、開發生技產品的方案提出。

南六產品包括水針不織布、濕紙巾、面膜、熱風熱壓不織布，醫療手術衣用布，而高雄燕巢新廠新增的純棉不織布、高速水針布等 2 條生產線已順利通過客戶驗證，預計 11 月起出貨將有對南六的貢獻；南六高雄燕巢新廠如產能全開，一年可貢獻 20-25 億元產值，其明年全年度對於南六的營收挹注較大。

南六上半年營收 32.51 億元，毛利率 17.47%，稅後純益 2.06 億元，每股純益為 2.85 元，前 9 月營收 48.35 億元，年減 2.91%。