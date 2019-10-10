沖壓件廠聯德9月營收創今年新高 新布局將推升明年高成長

沖壓件廠聯德 - KY(4912-TW) 下半年進入市場需求旺季，今 (10) 日公布 9 月營收 5.04 億元，創今年新高，受惠新產能、新散熱應用產品、以及汽車零組件從單一邁向模組化，2020 年營收成長看俏，法人估營收將上看 70 億元，較去年 60.43 億元新高紀錄再成長。

聯德 - KY 9 月營收月增 10.4%，年減 29.42%；第 3 季單季營收 13.06 億元，季增 28.76%，年減 26.24%；前 9 月營收 33.86 億元，年減 16.85%。法人分析，聯德 - KY 9 月營收創高後，10 月將繼續向上，持續改寫今年新高

目前聯德 - KY 金屬沖壓製程產品，主要應用在包括資料中心、伺服器、手機及雙輪電動車輛散熱相關，比重約占整體營收約 35%，由於 5G 通訊手機需要更高的解熱效率，聯德現有出貨產品組合中，沖壓散熱管模組產品出貨看俏。

聯德 - KY 手機散熱產品製程上，將銅管製程推向散熱板及加工難度高的不銹鋼管，同時散熱管內冷卻劑上，明年也將採用冷媒冷卻劑製程，可望建立高技術門檻避開高度的競爭。

伺服器、資料中心散熱組件上，聯德也透過客戶端納入設計，確保系統整合廠採購的穩定地位。

聯德 - KY 累計前 9 月營收 33.86 億元，年減 16.85%，法人分析，聯德 - KY 今年上半年因客戶端下單略見遲緩，全年營收可能不及去年 60.43 億元，但其林口及菲律賓等海外布局逐步完成，產能到位，營收在手機、散熱、伺服器滑軌的新客戶、新訂單的增加下，明年營收將較今年呈現跳躍式成長。