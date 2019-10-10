貴金屬盤後－Fed擴大資產負債表 市場靜候美中談判發展 黃金收高 

週三 (9 日) 黃金收高，為過去四個交易日以來首次上漲，市場密切關注美中副部長級會談、英國脫歐，和美國經濟數據。在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的 9 月會議紀要中，顯示出聯準會官員對經濟的擔憂加劇後，黃金期貨價格一度上漲至每盎司 1512.9 美元。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (8 日) 表示，聯準會不久後將再次開始擴大其資產負債表，避免近期貨幣市場再次出現動盪，但他強調這不是量化寬鬆 (QE)，分析師認為這向結果終究是 Fed 撒錢購買債券，以增加市場流動性，並使美國銀行業能夠自由放貸刺激經濟。

另一方面美中關係劍拔弩張，由於週二 (8 日) 川普政府宣布將對與新疆大批穆斯林遭拘禁有關的中國官員實施簽證禁令，而白宮也傳出正在考慮限制政府養老基金對中國市場的投資，令市場憂心美中談判結果卡關，發展不盡理想，支持黃金避險需求。

而英國預計在 10 月 31 日脫歐，週二 (8 日) 歐盟準備就協議作出一項「重大讓步」，願意提供北愛爾蘭議會一項機制，可在數年之後退出新的邊境保障 (backstop)，但是歐盟已對此項消息澄清否認，歐盟強調，北愛爾蘭仍是脫歐的主要問題。

另外英國《衛報》亦報導，歐盟有意把英國脫歐期限延長至 2020 年夏季，估計在下週的歐盟領導人峰會上，歐盟就會討論把脫歐期限延長，相信會延至明年 6 月，但該項消息亦並未獲得歐盟證實。

12 月交割的黃金上漲 6.9 美元，或 0.46%，金價以每盎司 1510.8 美元作收。

12 月交割的白銀下跌 0.4 美分，或 0.2%，收於每盎司 17.77 美元。

未來展望

FXTM 市場分析師 Han Tan 認為由於中美貿易談判氣氛詭譎，投資人依然擔憂貿易談判卡關，黃金將保持在 1500 美元以上。

Tan 也說道，中美貿易發展偏向積極正面的話，可能促使金價跌破 1459 美元的支撐線。

Investing 分析師認為，目前是投資人買入黃金的好時機。

芝加哥 RJO 期貨商品高級市場策略師 Eli Tesfaye 道：「中美貿易戰顯然持續為美國經濟來壓力，聯準會降息的機率也大增，金價能受到支撐。」

其他貴金屬

Comex 顯示，1 月鉑金上漲 0.5 美元，或 0.06%，至每盎司 897 美元；12 月鈀金上漲 1.4 美元，或 0.08%，報每盎司 1657 美元。