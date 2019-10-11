貴金屬盤後－中方釋誠意 美中貿協露曙光 黃金創一週來最低 白銀下跌1% 

黃金週四 (10 日) 創下一週以來最低，由於美中貿易會談進展樂觀，初步貿易協定漸成形，美國總統川普週四推文表示將於週五 (11 日) 會晤中國國務院副總理劉鶴，華爾街以利多解讀，帶動美股跳漲，貴金屬避險買盤需求低迷，避險期金跌落 1500 美元以下，白銀也下跌 1%。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金下跌 14.9 美元，或 0.98%，金價以每盎司 1497.9 美元作收， FactSet 數據顯示，金價創下了自 10 月 1 日以來的最低價。

12 月交割的白銀下跌 27 美分，或 1.52%，收於每盎司 17.56 美元，此前一交易日白銀價格上漲 0.6%。

中國國務院副總理劉鶴週四 (10 日) 率領代表團前往白宮，表示，中國秉著「極大誠意」前來，願意和美國就貿易平衡、市場准入和投資人保護等共同關切議題進行合作交流，推動貿協磋商，取得積極進展，以維持全球經濟穩定和繁榮。

美國全國商會常務副會長與國際事務總裁 Myron Brilliant 表示本週將會達成有限度的貿易協議，以阻止川普政府下週 10 月 15 日針對中國 2500 億美元的進口商品，將關稅自現行 25% 上調至 30% 的計畫，讓華爾街信心大振，美股強勁，不利黃金上行。

數據方面，9 月份核心 CPI 持平，僅攀升 0.1%，創下自 1 月份以來最小增幅。 MarketWatch 調查的經濟學家此前預期該數據增長 0.2%，年比則升高 2.4%，與 8 月份增幅一致。政府週四表示，本週的失業救濟人數維持在近 50 年來低點，初始失業救濟人數在截至 10 月 5 日的 7 天內下降了 1 萬人，落到 21 萬人。

未來展望

FxPro 金融分析師 Alex Kuptsikevich 認為，金價很難在美中達成共識前再增長。

芝加哥 RJO 期貨分析師 Eric Sc​​oles 表示：「金價目前仍在盤整區間內交易，我們認為黃金會維持此區間，直到川普和劉鶴的會議出現最新進展」。

Sc​​oles 說道：「我認為黃金收盤價高於 1519 美元是一個強烈的看漲信號；而收盤價低於 1,492.0 美元則是黃金看跌的警號」。

ThinkMarkets 首席市場分析師 Naeem Aslam 指出，川普將與中國國務院副總理會面這一重大消息，嚴重打擊了黃金，「該消息提振了美股基準指標，使避險黃金需求減弱」

分析師說道：「中美談判結果友好，可能會使黃金價格跌至 1485 美元」

其他貴金屬

Comex 顯示，1 月鉑金上漲 7.6 美元，或 0.85%，至每盎司 904.6 美元；12 月鈀金上漲 19.3 美元，或 1.17%，報每盎司 1673.5 美元。