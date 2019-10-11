管制再嚴也擋不住！隱形資金流出中國創新高 上半年就破千億美元

今年上半年，中國的資金隱形流出突破 1300 億美元，來到紀錄新高。為了避開嚴格的管制，中國居民紛紛使用不會被記錄的交易方法，把錢移往海外。

彭博社報導，美國國際金融學院 (Institute of International Finance) 觀察，中國國際收支平衡表 (Balance of Payments) 之中的誤差與遺漏淨額作為隱藏的資金流動指標。這個金額在今年前 6 個月來到 1310 億美元的紀錄新高；而在 2015 和 2016 上半年，資金流出壓力開始增加的時候，金額平均僅在 800 億美元。

美國國際金融學院的中國研究專家 Gene Ma 在最新公布的備忘錄中指出，中國居民資金正持續以不被紀錄的方式流向海外。今年上半，有登錄的外移資金金額為 740 億美元，是 10 年來最少。

上述的數字與誤差與遺漏淨額之間的差距，說明了中國資金外流的情形是被低估的。再佐以中國居民的海外旅遊資料，可以觀察中國居民是如何利用購買海外房產與壽險來將資料轉移到海外。

彭博社也透過其他指標觀察，預估今年前 7 個月，中國外流資金的金額約在 2260 億美元，較去年同期增加 19%。

資金正穩定流出中國 (圖: Bloomberg)

經濟成長的憂慮，對中國明年前景影響甚鉅。專家預期，2020 年資金流出會相對減少。因為在明年，中國個股納入全球股指以及債券開始階段性納入債券指數，都會吸引大量資金進入中國；況且，中國國家外匯管理局也承諾，將會致力於推動金融市場開放。

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