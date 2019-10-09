美中貿易戰難解 瑞銀估中國第3季GDP恐跌破6

美中貿易戰陰霾縈繞，中國 GDP 恐將進一步放緩，根據瑞銀最新發布報告指出，中國官方 18 日即將公布的第 3 季 GDP 恐跌破 6 降至 5.9%。

中國統計局將在 18 日公布第 3 季經濟數據成績單，瑞銀特約首席經濟學家汪濤表示，9 月包括統計局與財新製造業 PMI 雙雙反彈，但受美國 9 月起對部分自中國出口的商品加徵關稅，預期將削弱中國出口表現。

儘管美中貿易本週將重啟談判，但瑞銀認為，美中如果無法全面達成和談，且如期實施加徵關稅計畫，恐使第 4 季 GDP 進一步放緩，明年 GDP 可能降至 5.5%。

汪濤進一步指出，本週將舉行的新一輪貿易談判，美中雙方雖同步釋放善意，但目前雙方歧見仍大，且還無法解決，未來不確定性仍大，預估今年、甚至到明年美國大選前雙方恐難達成貿易協定。

汪濤分析，以目前情勢研判，預期美國對中國加徵的關稅將拖累第 4 季、明年第 1 季出口表現，並進一步對國內消費和投資產生負面間接影響，貿易相關不確定性持續存在。

為刺激經濟成長動能，瑞銀認為，中國人民銀行會應該會繼續在今、明兩年再降准 50 和 100 個基點、下調公開市場操作利率（例如 MLF 利率）10-15 個基點，推動整體信貸增速溫和反彈。

此外，中國官方還可能推出更多措施來支援小微企業、促進就業、完善社保網路、提振消費等；如果今年第 4 季到明年第 1 季度就業大幅惡化，預估明年 3 月政策支持力度也可能進一步增強。