〈群益期貨〉看圖說故事，從採購經理人指數看股債玄機

群益期貨 2019年10月8號14點36分

股市是經濟的櫥窗，但倒過來經濟是不是股市的櫥窗呢？沒人想過這算是那門子的問題，但或許你會覺得這不是廢話，答案一定是的，從股市是經濟的櫥窗，表達的概念是從股市可以看出經濟真實的樣貌，但從經濟數據的表現來看股市，就要看你看的是什麼了，以下利用幾張簡單易懂的圖形來說明，有些可能會顛覆你的想法：

第一張：美國 ISM 製造業指數 (藍) 與美國 GDP 年增率(橘)，兩者關係呈現高度正相關，甚至可以說製造業 ISM 數據是 GDP 的先行指標，GDP 涵蓋了消費、投資、政府支出及進出口部門，所以認識了 ISM 似乎就看懂了 GDP，應該也算是半個總體經濟行家了，但我們不禁想問的是，看懂經濟就看懂股市了嗎？這當中只是簡單的隔了層面紗，掀開了就懂了嗎？還是它是另一個世界呢！

所以，接下來我們看另一張圖，美國 ISM 製造業指數 (藍)，美國十年期公債殖利率為紅色線，標普 500 指數是橘色線，當 ISM 數據掉到傳統論述的 50 景氣榮沽分水嶺之下，代表景氣有陷入衰退的疑慮，但如附圖幾個橘色的圈，都是 ISM 跌破 50 以下，再對照股市（橘色線）會「驚人的」發現除了 2000 年網路科技泡沫及 2008 年的金融海嘯股市是延續跌勢的，其餘都是上漲的，當然大多數是確實會先經歷震盪整理的過程，然後再上漲，因此 ISM 解釋得了 GDP，卻不見得解釋得了股市的漲跌，然而，若是對照紅色線（美國十年期公債殖利率），又會驚人的發現，在每一個紅色圈起處，公債殖利率的走向與 ISM 就具有高度的正相關，可以得到驗證，採購經理人指數對於債券具有較高的解釋力。

但投資人關心股市多於債市，而 ISM 低於景氣榮沽線所反應的景氣衰退，事實證明股市的同步性並不高，所以我們建議可以搭配非農就業人口數一併看，因為只有在 2000 年網路科技泡沫及 2008 年金融海嘯非農就業人口數呈現衰退，且製造業指數掉到 50 以下，才形成真正的空頭走勢，而目前的情境是美國的就業市場成長趨緩還沒到達衰退的程度，還不需要過度悲觀，一旦非農就業人數轉負，才是我們該擔心的時候。

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