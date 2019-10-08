伺服器未來5年複合成長率達6.5% 台廠將受惠

隨著企業進行數位轉型、AI 應用發酵，研調機構 DIGITIMES Research 今 (8) 日指出，2020 年全球伺服器出貨量可望年增 5% 左右，隨著雲端廠商與臉書 (FB-US) 增加資料中心建置，2019-2024 年全球伺服器出貨量年複合成長率 (CAGR) 達 6.5%，台伺服器供應廠廣達 (2382-TW)、旗下雲達、緯創 (3231-TW) 旗下緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW) 等可望受惠。

DIGITIMES Research 分析師徐康沛表示，今年客戶庫存水位偏高，導致伺服器產業低迷，但隨著庫存去化近尾聲，加上企業持續進行數位轉型、雲端業者積極推動混合雲等，2020 年全球伺服器出貨量可望成長 5% 左右，2023 年隨著 5G 傳輸資料量將爆增，可望牽引運算需求。

中長期而言，在 AI、5G 通訊推升下，預期 2019-2024 年全球伺服器出貨量年複合成長率 (CAGR) 將達 6.5%。

DIGITIMES Research 指出，隨 AI 技術進展快速，晶片業者為追求更高 AI 運算效益，朝向區隔訓練 (training) 與推論 (inference) 專用晶片規格，預料將影響 AI 專用伺服器規格分立，而隨 5G 商轉在即，預估在 2020~2022 年間，推論應用的 AI 專用伺服器需求將超越 AI 模型訓練伺服器需求。