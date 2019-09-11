〈谷歌擴大投資台灣〉新資料中心將帶動伺服器需求 台供應鏈受惠

Google(GOOG-US) 為因應未來資料中心營運需求，今 (11) 日宣布將在台南購地建置下一個資料中心基地，市場預期，隨 Google 擴大資料中心布局，相關伺服器等硬體產品台廠供應鏈，包含廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW)、伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW)、營邦 (3693-TW) 營運都可望受惠。

市場人士指出，資料中心核心關鍵就是建置數量龐大的伺服器硬體，因此有助伺服器相關供應鏈成長，包含伺服器供應商廣達、雲達、英業達等，可望受惠，產品出貨動能看俏。

此外，伺服器機殼勤誠、營邦，營運表現也看增，勤誠 8 月營收受美中地區客戶下單保守，成長力道趨緩，營收較 7 月小幅衰退，營邦同樣受客戶需求保守，8 月營收下滑，但前 8 月營收仍保持年增 3 成以上，預期第 4 季雲端數據中心需求將逐步回升。

Google 今年 3 月才在台灣宣布啟動智慧台灣計畫，並啟動台灣資料中心第四期興建計畫，前三期計畫迄今已帶來超過 176 億元的經濟貢獻，市場人士預期，隨著 Google 新資料中心建置，對台經濟貢獻金額將突破 200 億元。

Google 於 2011 年購置台灣彰濱工業區 15 公頃土地，作為資料中心腹地，2012 年正式動土，2013 年啟用，今年再宣布加碼投資台灣，將在台南設置下一個資料中心基地。

根據市場調查，雲端業者對伺服器的需求量，未來 5 年的年平均成長將達 2 成以上，而研調機構集邦日前指出，今年上半年全球伺服器產業需求低於預期，主要受中國資料中心需求疲軟影響，但下半年可望受惠北美資料中心直接代工 (USA ODM Direct) 出貨量成長，全球出貨量將持平去年水準。