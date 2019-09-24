國際大廠明年將建置新資料中心 廣達雲端伺服器需求看俏

廣達 (2382-TW) 近年來積極擴大布局雲端伺服器業務，美系外資看好國際大廠將在明年啟動建置新的資料中心，有助廣達與旗下雲達業務成長，上調廣達評價至買進，目標價喊到 64 元。

美系外資表示，廣達及雲達是目前全球最大伺服器供應商，在電信與私人雲領域皆有布局，預期未來雲端伺服器、資料中心將成為廣達主力成長動能之一，估相關營收貢獻將在 2019-2020 年達到 26-28%。

外資指出，廣達、雲達將可受惠 2020 年客戶興建資料中心需求，包含谷歌 (GOOGL-US)、臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 等，英特爾 (INTC-US) 也傳將在 2020 年下半年推動下一代雲端伺服器平台，部分廠商透露，看好明年各大廠商在 2020 年啟動下一波資料中心建置需求。

外資看好廣達在客戶資料中心需求推升下，雲端伺服器業務將成為未來成長動能之一，將廣達評等上調至買入，目標價從 48 元上調至 64 元，但外資也提出風險，包含個人電腦市場疲軟，筆電、穿戴式裝置業務競爭加劇，以及全球政經局勢不確定性，將觀察是否衝擊客戶資料中心建置資本支出或遞延建置時間。

廣達旗下雲達日前也宣布與英特爾、日本樂天、紅帽合作，共推下一代 5G 雲端運算解決方案，可望帶動伺服器業務持續成長。

展望下半年，廣達日前表示，消費筆電產品需求逐漸回溫，但今年整體需求仍較去年下滑，預期本季筆電產品出貨將持平或較上季小幅成長，伺服器產品方面，則仍維持先前全年雙位數成長目標。