民營銀行、老行庫「無卡提款」仙拚仙 指靜脈、刷臉方式愈來愈多元

隨著金融科技發展，自動櫃員機 (ATM) 的無卡提款愈來愈夯，據財金公司統計，已有 14 家銀行推出 ATM 無卡提款服務，民營銀行和老行庫大舉仙拚仙，從序號、QR Code 掃碼、指靜脈、刷臉等，無卡提款方式愈來愈多元。

金管會在 2017 年核准 ATM 無卡提款後，根據財金公司統計，目前國內已有：中信銀行、台新銀行、台灣銀行、土地銀行、華南銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、新光銀行、三信商銀、郵局、遠東銀行、元大銀行、永豐銀行等 14 家銀行提供 ATM 無卡提款。

所謂「無卡提款」，也就是民眾只要向銀行約定並且取得無卡提款密碼，再登入該銀行或郵局的 App，取得「無卡提款序號」，在提領時間內，在該銀行或郵局的 ATM 選擇無卡提款，再輸入無卡提款序號、密碼與金額，不用帶金融卡卡，就可以順利提款。

除了利用智慧型手機在提款前登入開戶銀行 APP，取得「無卡提款序號」之外，也可在 ATM 進行感應或 QR Code 掃碼提款，有些銀行 ATM 也支援指靜脈、中信銀更在南港總行營業部推出支援臉部辨識提款和意圖分析功能的智能 ATM，未來也將於台中市政分行及其他適合據點布建。

中信銀行表示，目前無卡服務已包括指靜脈提款、存款、轉帳及手機無卡提款、QR Code 無卡提款等功能，再進一步將兼顧便利與安全的臉部辨識技術導入智能 ATM，客戶至中信銀智能 ATM 啟用臉部辨識功能後，即能透過智能 ATM 上的照相機將臉部影像與臉部辨識引擎內的資料進行比對，辨識完成即可提款。截至今年 9 月，該行申辦無卡交易服務的客戶突破 90 萬戶、累積交易量達 363 萬筆。

可以「刷臉」提款的還有玉山銀行，該行的刷臉提款服務目前已在營業部、城中分行、玉山科技大樓、玉山希望大樓及家樂福總公司五個據點上線，設定單次提款上線為 1 萬元，每天提款上限則是 3 萬元。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀指出，台新銀行目前於全台設置超過 3500 台 ATM，並不斷提升 ATM 的功能，有存款需求的民眾，也不用親自至銀行臨櫃匯款，24 小時都能「跨行存款」，若出門忘記帶錢包，只要使用行動銀行「無卡提款」服務，至 ATM 透過掃 QR Code 就能進行提款，另台新 ATM 更貼心提供手機號碼綁定銀行帳號的服務，設定完成後，手機號碼就是銀行帳號，完全解決客戶記不住銀行帳號的困擾。

同時，台新銀也有「刷臉」提款，此服務設備於十個點位試行，主要設置於行內及全家便利店；為便利客戶需求，單筆提款金額上限 1 萬元、單日上限 3 萬元，該服務自 2018 年 12 月上線迄今，平均交易量已成長逾 200%，並持續成長。除提款外，自 2019 年 9 月起也提供刷臉存款及轉帳服務，期完善生活金融版圖。

老行庫也跟進流行，合作金庫銀行目前已開發「指靜脈」無卡提款服務，並於 2017 年 10 月先行開放銀行的員工申請試用，2019 年 3 月更擴大開放銀行客戶申請使用。另外，合作金庫銀行的行動網銀指紋／人臉辨識於 2018 年 6 月上線，至今使用行動網銀人數成長 26%。

而根據中信銀行無卡提款交易統計資料分析也發現，近 4 成交易量來自 30 歲以下的客戶，以手機無卡提款為例，男性客戶較女性客戶喜愛使用無卡提款服務，占比達 61%。