第三季北上資金加碼約人民幣900億元 銀行股仍最吸金

鉅亨網編輯江泰傑 2019年10月9號9點18分

根據數據顯示，在標準普爾納入 A 股、富時羅素擴大納入 A 股生效影響下，北上資金第三季呈現「跑步入場」，9 月份單月淨買入金額創互聯互通以來月度淨買入新高，第三季累計淨買入則達人民幣 898.93 億元。

根據香港交易所公布數據顯示，北上資金第三季底持有 2009 檔個股，合計持股數量達 604.16 億股，比第二季底成長 12.41%。而依照持股變動數據顯示，加碼的有 909 檔，其中，有 437 檔個股北上資金加碼幅度逾 50%。

若以產業來看，第三季北上資金持股量季增的有 26 個產業。其中，銀行類股持股數量增加最多，最新持有 106.97 億股，較前一季度增加 15.45 億股；緊跟在後的是房地產、電子產業，持股數量分別比第二季增加 5.06 億股、3.86 億股。

北上資金持股數量比第二季減少的只有食品飲料、休閒服務兩個產業，持股數量分別減少 2874.06 萬股、1456.00 萬股，降幅分別為 1.37%、3.73%。

(圖片: AFP)

市場表現方面，北上資金大幅加碼的個股第三季平均上漲 3.6%，走勢優於同期上證綜指 (下跌 2.47%) 表現。

具體來看，納入陸股通的個股第三季上漲的有 214 檔，漲幅較明顯的有聖邦股份、韋爾股份、飛榮達等，漲幅分別為 120%、79%、72%；下跌的有 221 檔，跌幅較大的有金力永磁、光明地產、西藏珠峰等，跌幅分別為 37%、37%、32%。

從加碼幅度來看，第三季加碼數量季增率在 50% 以上的共有 437 檔。其中，加碼幅度最大的是天康生物，北上資金最新持有 2173.86 萬股，季增率達 412 倍，該股第三季上漲 10.12%。

隨後則是美好置業、中貝通信，北上資金最新持股量分別為 1980.65 萬股、41.41 萬股，季增率為 8282%、3665%，位居加碼幅度排行榜第二、第三名。

而加碼幅度逾 50% 的個股中，194 檔為滬股通標的，243 檔為深股通標的。其中，中小板有 113 檔，創業板有 72 檔。以產業別來看，大幅加碼主要集中在醫藥生物、電子、計算機產業。