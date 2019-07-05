只聞樓梯響 中國：「不可靠實體清單」近期公布

昨 (4) 日，中國商務部新聞發言人高峰表示，目前中國政府正依照既定的節奏，進行「不可靠實體清單制度」的相關程序，有關規定將於近期公布。

(圖片: AFP) 中國商務部發言人高峰

為了反擊美國近年持續對中國科技大廠，如中興、華為等，進行制裁，中國商務部在 5 月底時突然宣布建立「不可靠實體清單制度」，將中美雙方貿易戰擴大至科技戰。

而不可靠實體清單制度是中國政府依照「對外貿易法」、「反壟斷法」、「國家安全」等相關法規，建立「不可靠實體清單」制度，而這個制度將分為 4 個面向，分別是：

該實體是否存在針對中國實體實施封鎖、斷供或其他歧視性措施的行為。

該實體行為是否基於非商業目的，違背市場規則和契約精神。

該實體行為是否對中國企業或相關產業造成實質損害。

該實體行為是否對國家安全構成威脅或潛在威脅。

中國商務部明確表示，對於遵守中國法律、遵守市場規則、遵守契約精神的企業，完全不必擔心。

至於外資企業關心的另一個重點 -「外商投資法」，高峰指出相關的配套措施和法律修訂都在持續進行。目前正就配套法規向業界，特別是外商投資企業，徵求意見，並將合理的建議納入立法規範中。

此外，針對中美貿易談判進展，高峰表示目前雙方經貿團隊一直持續在溝通。不過，中國始終認為，單邊加徵關稅的做法損人害己，最終傷害的會是美國企業和消費者的利益，也為全球經濟帶來不確定性，甚至造成衰退性影響。

同時，他進一步指稱美國對中國輸美商品單方面加徵關稅是中美經貿摩擦的起點，如果雙方能夠達成協議，現行加徵的關稅必須全部取消。