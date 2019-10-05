貴金屬盤後－非農就業報告喜憂參半 黃金結束連四天漲勢 市場關注降息

黃金週五 (4 日) 走低，為過去四天以來首次下跌，徘徊於 1500 美元附近，週五美國釋出的就業報告，顯示 9 月新增非農就業達 13.6 萬，雖低於經濟學家預期的 14.5 萬人，但由於失業率也創下半世紀以來新低，重啟勞動市場的信心，黃金漲勢趨緩。

美國勞工部公布非農就業報告，9 月美國經濟新增就業人數 13.6 萬人，略低於預期，且就業成長速度也下降至 4 個月以來最低點，但美國失業率下降至 3.5%，為 1969 年 12 月以來最低，雖然就業報告喜憂參半，但平均每小時薪資月增率卻停滯不前。

相關經濟數據

美國 9 月平均每小時薪資月增率報 0.0%，預測 0.3%，前值 0.4%，同比增長僅 2.9%，但在 2019 年的大部分時間裡都超過 3%。

美國 9 月新增非農就業報 13.6 萬人，預期 14.5 萬人，前值上修至 16.8 萬人。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金下跌 3.55 美元，或 0.23%，金價以每盎司 1510.25 美元作收。9 月份金價下跌了 3.7%，但黃金已經連續四個月大幅上漲，FactSet 數據顯示，黃金期貨本週上漲約 0.4%。

12 月交割的白銀下跌 8 美分，或 0.43%，收於每盎司 17.6 美元，本週白銀價格下跌近 0.2%；9 月白銀下跌了 7% 以上，但在本季度上升了 10% 以上。

聯準會波士頓分行主席 Eric Rosengren 表示，本週疲軟的經濟數據並不令人感到意外。他還表示，數據與放緩的經濟一致，今年下半年美國經濟年增長率約降至 1.7% 左右。

未來展望

調研公司凱投宏觀 (Capital Economics) 分析師 Paul Ashworth 表示：「9 月份非農就業人數增加了 13.6 萬，這顯示就業增長僅放緩，但沒有潰散」

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示，儘管如此，「好壞參半」的美國就業數據正好為 FOMC 會議在 10 月底降息 1 碼增加更多可能性，有利黃金前景。

根據 Investing.com 的聯準會利率監測工具，本月 FOMC 會議上再下調 1 碼的機率從 87% 降至 77%。

聯準會主席鮑爾在週五發表言談時，對經濟表示樂觀，認為總體經濟「處在相當好的位置」。

其他貴金屬

Comex 顯示，1 月鉑金下跌 8.4 美元，或 0.94%，至每盎司 886 美元；12 月鈀金上漲 9.6 美元，或 0.59%，報每盎司 1639.8 美元。