國泰世華KOKO力拚當出國旅遊神器 攜手KKday推「旅遊一站通」

愈來愈多銀行推出子品牌的數位銀行，除了優於傳統銀行的存款利率、比拚智能理財以外，想要殺出重圍，就要端出不一樣的牛肉，國泰世華銀行 KOKO 數位銀行今 (7) 日宣布攜手旅遊體驗平台 KKday，推出「旅遊一站通」服務，力拚當出國旅遊神器，不僅於 KKday 刷卡最高享 5.8% 回饋，還能使用 KOPlay 酷玩險、一鍵鎖卡等功能，也是國內眾多數位銀行中，首創結合旅遊平台的業者。

國泰世華 KOKO 之所以與 KKday 合作，主要著眼於同樣都是年輕族群愛用的品牌，KKday 和 KOKO 皆觀察到年輕人對於旅遊有大量的需求，且最愛去日本、東南亞和韓國，即便日常省錢也堅持要時常出門旅遊，並且十分注重旅行過程的便利性、即時性和話題性，喜愛將旅遊經驗在社群媒體上分享。

國泰世華 KOKO 數位銀行過大數據發現，KOKO 用戶相當年輕，其中 35 歲以下就占約 7 成，有將近 5 成 KOKO 用戶對於旅遊都非常感興趣，這其中有 7 成的用戶有進行旅遊消費，更有 6 成的用戶會使用網路查詢旅遊相關資訊及線上購買保險及行程。

因此，國泰世華也專門建置了「旅遊一站通」提供全方位的資訊服務，KOKO 亦在今年 8 月推出「KOPlay 酷玩險」，首創 APP 一站式完成投保、查詢與理賠事故通知，提供旅人更貼心的服務體驗。從投保數據也發現，KOKO 客戶最多投保地點為日本、東南亞及韓國，其中更多達 7 成都選擇早鳥方案，顯示用戶在旅遊上都會提早規畫準備。再是「一鍵鎖卡」，若在海外發現遺失信用卡，即可使用 APP 將該張信用卡暫時凍結，預防遭人盜刷。