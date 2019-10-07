半導體設備等出口減少 日本9月中上旬出現大幅入超

日本財務省在週一 (7 日)，公布了 2019 年 9 月中上旬 (1 ~ 20 日) 的最新貿易統計 (初值)。根據數據顯示，日本這段期間的出口額，在扣除進口額後的貿易收支為 3412 億日圓的赤字，出現大幅入超。半導體等製造設備的出口出現了減少。

出口額為 4 兆 2268 億日圓，較去年同期減少 2.7%。日本在半導體等製造設備，以及汽車相關的部分零件出口減少。

進口額為 4 兆 5681 億日圓，較去年同期減少 2.4%。原油類以及液化天然氣的進口減少。

(圖片：日本財務省)

根據日本財務省於 9 月 18 日所公布的日本 8 月份貿易統計 (初值)，日本在截至 8 月底時，已出現了連續兩個月的貿易赤字。由於中國的景氣放緩，日本當月的對中出口較去年同期減少 12.1%，連續 6 個月減少。不過日本財務省官員表示，當月的日本對中出口額，仍為歷年 8 月第 4 高的水準。

而日本在今年 8 月的對外出口額較去年同期減少 8.2%，已是連續第 9 個月的減少。進口方面年減 12%，連續第 4 個月出現減少。出口數量指數減少 6%，是近 2 個月來首度由正轉負。出口項目方面，半導體等製造設備減少 24.5%，明顯滑落。汽車部分組件減少 13.6%，汽車減少 7.2%。主要的出口品項均呈現衰退。