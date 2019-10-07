手機創新火熱 可折疊手機及雙螢幕手機競爭越演越烈

隨著新科技的演進以及各大廠商開不斷追求創新，可折疊手機和雙螢幕手機在近期儼然成為可折疊智慧型手機市場的新寵兒，並持續在該技術領域爭奪領導地位。

可折疊手機的特色為可以上下左右折疊，而雙螢幕手機則可以透過鉸鏈將兩個獨立的顯示器連接再一起；可折疊手機最初由三星電子公司率先發布，三星於 9 月在韓國、美國、英國、法國、德國及新加坡推出了 Galaxy Fold，而印度在內的亞洲地區、中東和歐洲也將在近日推出。

市場研究公司 Counterpoint Research 表示，可折疊手機市場預計到 2023 年將成長至 3680 萬部。

而在三星發布可折疊手機之後，華為也已於今年二月，在世界通訊大會 (MWC) 上發布了可折疊手機 MateX，而 Motorola 也有計畫發布自家的可折疊手機 Razr。

可折疊手機的最大優點是，在顯示器為非折疊的狀態，用戶也可以分用螢幕並同時執行多項任務。

在 Galaxy Fold 上，使用者可以在同時利用兩個或三個視窗工作，例如在透過多個視窗口同時發送消息及觀看電影。此外，可折疊手機使用者無需裝配其他顯示零件即可享有雙螢幕功能。

可折疊手機及雙螢幕手機競爭越演越烈

雙螢幕手機的先驅則為是 LG。今年初，它推出了首款雙螢幕手機 LG V50 ThinQ。 LG 還預定於 11 月 11 日發布下一款新的 V50S ThinQ。

新產品將在 LG 最大的智慧型手機市場美國發布，並有望更加擴大雙屏螢幕手機市場。

LG 高層透露：「使用雙屏，Twitch 用戶可以在一個屏幕上即時對話，並在另一個屏幕上觀看直播，我們計劃為 Twitch 用戶開發專屬功能。」

與可折疊手機相比，雙螢幕手機在技術上較缺乏創新。但仍受多數使用者的喜愛。

雙螢幕手機為使用者提供了類似可折疊手機的體驗，但卻比可折疊手機便宜更多。且相較可折疊手機，雙螢幕手機的耐用性更佳。

由於 LG 的雙屏手機的表現超出預期，許多公司也陸續進入雙螢幕手機市場。包括微軟 (MSFT-US) 於近日發布的最新雙螢幕手機 Surface Duo。