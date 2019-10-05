硬脫歐風險稍緩 愛爾蘭企業稅收入超預期3億歐元

儘管身處在英國脫歐的不確定性中，《路透社》報導指出，愛爾蘭政府今年的企業稅收入將較預期高出 3 億歐元，可望幫助該國減緩英國硬脫歐帶來的經濟放緩風險。

愛爾蘭政府今 (5 日) 在一份預算發表文件中表示，預計今年企業稅收入將達 102.8 億歐元，高於此前預期的 99.8 億歐元，且明年將進一步提升至 104.4 億歐元。企業稅占該國稅收收入比例甚高，目前約為 17.5%，且仍在持續成長。

近期英國脫歐態勢不甚樂觀，愛爾蘭財政部長 Paschal Donohoe 上週五表示，將以英國無協議脫歐作為假設，為較脆弱的社會部門預留資金，制定 2020 年的預算策略。

Donohoe 稱，今年愛爾蘭經濟表現良好，儘管部分政府部門出現 4.5 億歐元超支，總體上來說，政府仍實現預算盈餘達 6 億歐元，約佔 GDP 的 0.25％。

接下來，愛爾蘭政府計劃自愛爾蘭戰略投資基金轉移 15 億歐元至雨天基金 (Rainy Day Fund)，避免國家財政吃緊。

雨天基金 (Rainy Day Fund) 指的是，當國家面臨財政資源無法重新分配，或在財政赤字下仍不斷追加預算時，以有結餘的地方政府經費來補助財務吃緊或短缺的地方，或是遇到天災人禍時所需的臨時經費，避免財政吃緊。

愛爾蘭政府預計，在英國順利完成有協議脫歐的情況下，該國將實現預算盈餘增長。不過，若英國走向無協議脫歐，明年該國經濟將趨於平穩。