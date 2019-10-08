中國房貸利率新制今實施 利率變化小

今 (8) 日開始中國房貸利率參考基準將以最近一個月相對應期限的貸款市場報價利率 (LPR) 為準。業內人士認為新政策開始執行，房貸利率不會有太的改變，大致將維持與過去相同。

中國人行公布的房貸新政，要求第一套個人房貸利率不得低於相對應期限的 LPR，而第二套房貸利率則不得低於相對應期限 LPR 加 60 個基點。而各地方政府可以根據當地房地產市場形勢變化，定訂出適當的房貸利率下限，但要符合中國人行要求。

而自從中國人行宣布房貸利率定價基準新政策以來，中國各大銀行已經陸續進行各項準備工作。此外，也有部份城市的銀行試推新的房貸利率定價方式。

例如 9 月初招商銀行在深圳地區的部分房貸業務利率已參考 LPR，第一套和第二套房貸利率分別在最近一個月相對應期限的 LPR 4.85% 分別加 30 個基點及 60 個基點，達 5.15% 和 5.45%，而之前的房貸利率則分別為 5.145% 與 5.39%。

由於中國房貸款利率直接掛鈎 LPR，因此每個月 LPR 的調整備受關注。中國人行 9 月 20 日公布 1 年期 LPR 為 4.20%，5 年期以上 LPR 為 4.85%。與前值相比，1 年期 LPR 已經連跌兩個月，5 年期 LPR 則是與 8 月份相同。

資料來源: wind

業內認為，5 年期保持不變主要因為，5 年期以上 LPR 是銀行發放房貸等中長期貸款利率的定價參考，維持 5 年期以上 LPR 報價不變反應中國政府「房住不炒」的核心政策。

中原地產表示，整體來看，LPR 政策正式實施前後，各地銀行房貸利率不會有太大變化。目前，中國各地房貸利率仍保持平穩，出現明顯波動的不多，大部分銀行依然正常放款，利率微調很少。

從中國主要的一、二線城市來看，目前利率水平與 2019 年第二季相比略為波動，但 80% 以上城市依然維持在過去 2 年的最低利率。全數城市的房貸利率跟 2018 年第四季相比，都沒有上升。

分析師指出，不管是降準，還是 LPR 新報價機制的推出，最終目的都是希望可以降低企業融資成本，所以短期來看，房貸利率下降的可能性不大。

