調查：分析師看人民幣將續貶 年底貶至7.20

據《路透》所做的調查顯示，分析師預計人民幣兌美元在年底前還會下跌，貶值至 1 美元兌人民幣 7.20 元，距當前價格約再貶值 1%。

美國在 8 月份將美中貿易戰升級，人民幣迅速貶破 7.0 重要關卡，美國隨即將中國貼上匯率操縱國的標籤。自此之後，人民幣至今累計已貶值 2% 左右，至 7.15 附近。

路透在 9 月 24 日至 10 月 3 日期間，針對 60 位外匯策略師所做的調查顯示，分析師預期到今年底，人民幣將貶至 7.20，預計在明年 3 月，仍維持相同水位，直到明年此時則略為升值，至 7.16 附近。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 亞太地區金融市場研究主管 Michael Every 認為，人民幣現在的支撐非常微弱，在貿易戰惡化之下，人民幣還會續貶。他預測的匯率在 1 年後，可能到達 7.75，是所有分析師中最悲觀的。

他說：「當這種情況發生，人民幣將承受更大的下行壓力，這對所有新興市場貨幣都是個壞消息。」

對美中貿易戰的前景，分析師意見分歧，逾 60% 的受訪者認為，美中貿易關係會惡化或維持現狀，其他人認為情況會有所改善。

對 1 年後人民幣的價位，實際上也顯得分歧，在 60 人中，有 31 人認為人民幣 1 年後會貶值，另 29 人認為會升值。

凱投宏觀中國分析師 Martin Rasmussen 表示，他相信短期內可能會有一些跡象，顯示貿易情勢將保持不變、甚至於改善或者達成小型協議，但在貿易戰的核心問題，如工業政策、竊取智財權等問題，中國恐怕不會有重大讓步。

澳盛銀行 (ANZ) 駐新加坡的亞洲研究主管 Khoon Goh 認為，除非有暫時性協議達成，否則人民幣預計還會走弱。