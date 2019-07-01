中國再啟自主開發之路 紫光宣布進軍DRAM產業

集邦 (TrendForce) 旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 今 (1) 日表示，中國紫光集團已於 6 月 30 日正式發文公告籌組 DRAM 事業群，由曾任中國工信部電子信息司司長刁石京擔任事業群董事長、高啟全擔任執行長，這也是中國在晉華遭到美國發布禁售令後，再次宣布將自主開發 DRAM 產品。

集邦表示，在美中貿易摩擦之後，加上美國發布禁售令，中國廠商正積極發展接軌國際的競爭產品，乃至於提升自主研發能力。

集邦表示，紫光 DRAM 事業群雖然在草創初期，但已有長江存儲的蓋廠經驗，且蓋廠人員未有大異動下，將有助於迅速完成 DRAM 新廠興建，而地點則會落在南京或重慶。

在技術方面，集邦表示，紫光集團旗下的 IC 設計公司紫光國微，具有 DRAM 相關產品的研發實力，未來若能整合至紫光，將挹注其 DRAM 事業群發展，而目前紫光最欠缺的是 DRAM 的製程技術。

不過，紫光並非首次計畫進軍 DRAM 產業，集邦表示，早在 2014 年紫光就曾表達出研發 DRAM 的決心，但當時為了平衡產業與地方發展而沒有結果，而這次強勢進軍，應是受福建晉華在去年 11 月遭美國禁售後，廠務已呈半停滯的狀況，加上合肥長鑫 5 月宣布今年底將量產 8Gb 的 DRAM 產品，但僅有 1 家中國自主開發 DRAM 產品，將難以達成目標。