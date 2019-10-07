[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄10/04 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8255 朋程科技 10/08 上櫃增資 10/02-10/04 1360 87.50 87.50 元大 01 10/07 22484 5876 上海商銀 10/08 上市增資 10/02-10/04 32300 36.00 36.00 華南永昌 01 10/07 323545 3289 宜特 10/09 上櫃增資 10/03-10/07 2550 36.00 36.00 元富 01 10/08 12574 4127A 聯合甲特 10/15 上櫃增資 10/07-10/09 900 52.00 52.00 凱基 01 10/14 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。