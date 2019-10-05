安聯砸1300億日圓 在日本買下約80棟租賃住宅

《日本經濟新聞》4 日報導。德國安聯 (Allianz) 斥資約 1300 億日圓，在日本東京及大阪等地，買下約 80 棟的租賃住宅，而這也是該集團首度在日本進行的大規模不動產投資。由於全球的利率走低，較易確保一定投資報酬率的不動產投資，也吸引了業者的目光。因人口不斷從各地湧入大都市，業者判斷即使是在將來，租賃住宅也同樣會有穩定需求。日本的不動產市場，似乎也將因大型外資的加入，而在未來變得更加活絡。

這次在日本買下大量不動產的，是安聯旗下的安聯不動產 (Allianz Real Estate)，該公司在 2018 年底時，所擁有的運用資產高達 635 億歐元。安聯曾經表態其持有資產將從歐洲跨足亞洲，而這次投資也是計畫中的一環。

這回安聯所取得的不動產，大多數都位於東京的 23 區內。由於人口增加，還有雙薪家庭等逐漸傾向選擇住在公司附近的緣故，市中心的租金普遍維持上揚。雖然日本的少子高齡化問題嚴重，業者仍看好都會的租賃住宅需求，也計畫長期持有。

安聯砸 1300 億日圓 在日本買下約 80 棟租賃住宅。(圖片：AFP)

業者雖未透露預期的投報率，不過以一般來看，日本大都市的租賃住宅投報率一般都會超過 4%。在日、歐的長債利率已滑落至負數水準的當下，不動產也相對是種獲利較高的投資標的。

而在賣主方面，是美國的黑石集團，預定在 2019 年底完成過戶。過去黑石慢慢在日本買進租賃住宅，也由於持有量已達相當水準，而將其中部分賣給打算長期持有的投資人。

外資在日本不動產市場的大型投資也不曾間斷，像是美國 GreenOak 在今年 3 月，就花費約 500 億日圓買下武田藥品工業位在大阪的總公司大樓。黑石也在 7 月投入超過 1000 億日圓買下日本的物流設施。美國 KKR 也延攬了專業人士，在今年夏天正式進軍日本不動產市場。

目前日本不動產價格正處高價區間，但是在超低利率的日本，在考量利息成本後的獲利仍相對較高。從投資地區分散的角度來看，日本也是個不錯選項。提供不動產服務的日本大型業者 CBRE 指出，2019 年 4 ~ 6 月日本國內的不動產交易額為 8610 億日圓，較去年同期增加 60%。也由於國外資金的湧入，交易金額也很可能持續在高價區間。