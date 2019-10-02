〈財政部立院備詢〉房貸利率降至1.7%創7年來新低 公股銀力守1.6%地板價底線

房貸市場競爭激烈，銀行爭搶客戶競相壓低利率搶客，根據聯徵中心統計，上半年台北市新增房貸利率平均 1.7%，創下 2012 年來新低，但公股行庫房貸利率更低，平均僅 1.6%，但行庫高層也強調，1.6% 已是底線「不能再低了」。

銀行滿手濫頭寸卻苦無去化管道，以不動產抵押擔保的房貸業務成為銀行廝殺戰場，為爭搶客戶銀行紛紛下修貸款利率，讓房貸平均利率逐年下滑，去年平均利率約 1.735%，今年上半年平均利率降至 1.7%，創 7 年來新低。

財政部今 (2) 日率領所屬業務單位與八大公股行庫董總赴立院財委會列席備詢，國民黨立委曾銘宗質詢時提到，各銀行房貸利率一路下殺，平均利率約在 1.6% 到 1.7% 左右，問八大公股房貸利率還會不會往下殺？

台銀總經理邱月琴答詢時直言，公教房貸利率最低約 1.56%，一般房貸與新承做房貸通常不會低於公教人員房貸，因此多數房貸利率最低就是 1.6%，不會再往下調了，其他七家行庫總經理也異口同聲表示，利率最低應該維持在目前的 1.6%，言下之意就是已無下修空間。

各家公股行庫目前新承做房貸利率，包括彰銀與華銀平均約 1.7%，台企銀平均約 1.62%，一銀、兆豐、合庫與土銀平均約 1.6%，整體而言，八大行庫房貸平均利率約在 1.6%~1.7% 區間。