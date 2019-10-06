〈ETF大講堂〉下調企業稅+貿易戰利多 印度ETF前景看好?

在先前，印度政府為刺激走軟的經濟，宣布調降企業稅，成為亞洲最低之一。分析師預估，此舉將引發投資人對印度重燃興趣。在消息釋出後，印度 ETF 持續飆升，五天之內上漲了 8%。

印度最大的 ETF，價值 50 億美元的 iShares MSCI 印度 ETF(INDA-US) 和價值 12 億美元的 WisdomTree 印度高盈利指數 ETF(EPI-US)，分別上漲了約 7%。總資產 7.44 億美元的 iShares 印度 50 ETF(INDY-US) 更是上漲了 8.3%。

印度 ETF 走勢 (圖片：ETF.com)

然而，儘管表現令人印象深刻，印度 ETF 的資產價值卻仍未跟隨市場而上漲。儘管印度 ETF 表現出色，但過去一週的淨流入幾乎為零，似乎沒有投資者在追逐這樣的收益。

年初至今，投資者對印度類股缺乏胃口似乎顯而易見。目前為止，INDA 在今年迄今獲得了 3.25 億美元的淨流入。然而，其他 ETF，包括 EPI 和 INDY 在內卻沒有見到顯著的資金流入。

目前印度 GDP 成長現已連續六季呈現下降，處於多年低點。為刺激經濟成長，印度政府將大多數印度企業的稅率從 35% 降至 25%。不過，從 ETF 的淨流入來看，投資者似乎還在等待確認低稅率能否在實際上會帶來更好的增長。

今年到目前為止，印度股票 ETF 的表現大大落後於新興市場 ETF，如 iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF(IEMG-US) 等。

WisdomTree 資產配置副總監 Gaurav Sinha 表示：「儘管近期出現了短暫的疲軟，但我們認為印度非常有能力實現令人矚目的成長。最近採取的幾項促進經濟增長的措施表明，政府大力支持印度經濟成長的政治意願。」

Sonja 表示：「除國內原因外，減稅是為了激勵全球製造業公司對沖中美貿易戰的影響。」

Sinha 指出：「許多公司正在尋求從中國遷出，我們相信改革和成長將在不遠的未來發生。」