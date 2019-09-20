印度下調企業基準稅率 注資規模估達200億美元

為了提振降至 6 年谷底的國內經濟，印度財政部長 Nirmala Sitharaman 今 (20) 日宣布下調企業基準稅率計畫，預估注資規模將達 200 億美元，帶動印度股市衝高。

印度上季 GDP 成長率降至 6 年來低點，反映民間消費與投資力道不足。為刺激國內資金流動，印度財長 Nirmala Sitharaman 今宣布，將企業稅率自 30% 下調至 22%，含其他額外稅在內的有效稅率為 25.2%。

新稅制自今年 4 月 1 日起便有效，而 10 月 1 日後成立的新公司可享有基準稅率 15%，有效稅率則為 17.01%。

在貿易緊張局勢發展下，削減稅率舉措將印度推回與亞洲其他國家的競爭行列。印度稅務諮詢公司合夥人 Amit Maheshwari 認為，這有助於吸引大量資金與製造業進駐，幫助提升印度競爭力。

減稅消息一出，激勵印度股市衝高。S&P BSE Sensex 一度高漲 5.3%，創近 5 年最高盤中價。截至今 (20) 日下午 3 時許，S&P BSE Sensex 與 Nifty 50 同步上漲 5.13%，前者報 37948.55 點，後者報 11253.80 點。

(圖：Google)

截至今 (20) 日下午 3 時許，印度 10 年期公債殖利率上漲 2.52% 至 6.801%。受財政憂慮情緒回升，印度公債價格大幅下挫。

印度 10 年期公債殖利率日線走勢 (圖：Investing.com)

不過，印度財長同時表示，預計減稅措施將導致政府損失 1.45 兆盧比收入 (約 205 億美元)，恐擴大國家財政赤字。此前她將財政赤字目標設立在 3.3% 的 GDP 佔比。

新加坡牛津經濟研究所印度和東南亞經濟負責人 Priyanka Kishore 表示，意外的財政舉措有助於提振悲觀情緒，接下來投資者將持續關注減稅對財政赤字帶來的潛在衝擊。

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