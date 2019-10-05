外資9月提前卡位 中國十一長假後 A股可望重啟資金行情

中國正值十一長假，假期前觀望效應使得中國 A 股在 9 月最後一周進入量縮盤整，然而，統計整個 9 月份，北向資金淨流入金額達人民幣 646.62 億元，創滬深港通開通以來單月最大淨流入，今年以來累積北向資金淨流入額達人民幣 1862.61 億元，由於內外部環境將在第四季獲得改善，統一投信看好， A 股長假將可重啟新一波資金行情。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示，A 股自 8 月以來的漲勢，主要反應投資人對美中貿易戰鈍化的估值修復，上證綜合指數只是從低點回升到 3000 點附近，值得留意的是，這段時間 A 股參與者主要是外資與機構法人，散戶參與不多，預期第四季會有資金行情可期待，且散戶有機會回流，新一波行情預計長假結束後啟動。

陳朝政指出，第四季幾個重要內外部因素，對 A 股行情正面，首先是美國與中國持續進行貿易磋商，只要不出現重大變故，過程中的紛擾都不至於造成 A 股大幅回檔；其次，三大國際指數編製公司，包括富時羅素、標普道瓊以及 MSCI 對 A 股的擴容效應，將會逐漸發酵，除了 A 股占指數的權重提升，納入指數的標的數量也大為增加，再加上中國取消 QFII（合格境外機構投資者）投資額度限制，提升外資參與中國市場的便利性，預期長線增量的外資緩慢流入趨勢不變。

內部方面，新公布的中國 9 月份製造業指數（PMI），不論是官方版本或是民間調查數據，皆較上月略有回溫。中國人民銀行（央行）為寬鬆市場資金，陸續採取定向融資措施，由於官方為抑制房價，並不希望這些釋出的資金流入房市，預期民間資金有機會流入股市。

看好族群方面，陳朝政認為，資金行情之下是雨露均霑，短線上，在散戶回籠後，一般民眾熟悉的個股及權重股易受到追捧，從法人布局角度而言，較青睞長線趨勢穩定的標的，可留意包括：納入指數的權值股、5G 受惠股、半導體晶片國產替代概念股、新能源與醫療等產業。

國泰投信 A 股 ETF 基金經理人鍾郁婕也表示，隨北上資金持股規模不斷攀升，加上近期政策面亦有許多開放資本市場的積極措施，顯示外資在 A 股的影響力正與日俱增。而觀察北上資金所偏好的公司，多數為大型的金融與消費類股，至第三季為止，北上資金持股市值前十名公司分別為：貴州茅臺、中國平安、美的集團、恒瑞醫藥、格力電器、五糧液、招商銀行、長江電力、中國國旅、平安銀行，而這些多為富時 A50 指數成分股。

鍾郁婕表示，北上資金的投資績效相當優異，持股市值前十名中今年漲幅有九檔皆超過四成，其中如五糧液上漲 160%、貴州茅台上漲 98%、恆瑞醫藥上漲 84%，漲幅皆相當驚人，因此北上資金又被許多中國投資人視為「聰明錢」；台灣投資人若想搭上聰明錢的列車，可透過陸股 ETF 來介入。