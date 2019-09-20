印度也成美中貿易戰贏家？預估有近110億美元資金流入

外電報導，中美貿易戰持續延燒，除了越南之外，印度也可望成為貿易戰中的贏家。在美國和中國之間的貿易緊張情勢下，有不少的國際製造商將生產轉移到印度，預估有近 110 億美元的資金流入該國，當地經濟因此受惠。

根據新加坡星展銀行 (DBS) 在一份報告中表示，印度可能會在美中貿易衝突中獲得額外的貿易收入，特別是在美國對中國持續征收關稅的情形下，導致許多廠商為避免課徵高關稅而將生產撤出中國。

DBS 經濟學家 Radhika Rao 在接受採訪時表示：「除了貿易外，投資的轉移也使印度可以從中受益。由於不少製造商在尋找替代的據點，印度因此有機會擴展當地的貿易與經濟。」

Rao 也表示，印度前三大最可能受益於貿易戰的領域是製藥、化學和工程。他指出，在這些領域當中，印度已經在全球具有競爭力，並且有能力滿足進一步的需求。

印度品牌資產基金會 (IBEF) 的一份報告顯示，印度的製藥業供應世界疫苗需求的一半以上，以及英國 25% 的藥品。此外，該國還將 60% 以上的工程產品出口到美國和歐洲。

不過，也有專家指出，若企業選擇轉移到印度，將面臨的兩個主要挑戰，如土地法和勞動法規。而對於製造業來說，主要的障礙是缺乏適當的基礎設施。

「印度是我們認為值得繼續投資的亮點之一，」小摩亞太區副執行長 Filippo Gori 表示：「我們正在擴大在印度的商業銀行業務，為當地的中型企業提供服務。我們也正在進一步投資該國，因為我們認為宏觀經濟基本面支持這一點。」