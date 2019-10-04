南韓持續抵制日貨 9月進口日本車大跌6成！

《韓聯社》週五 (4 日) 報導。根據南韓汽車進口商和經銷商協會 (KAIDA) 在 10 月 4 日所發表的統計資料，9 月份在南韓註冊登記的日本進口車數量為 1103 輛，較去年同期的 2744 輛，大幅減少了 59.8%。

自從南韓在 7 月針對日本產品展開罷買運動以來，日本進口車的數量就一路下滑。與去年同期相比，在 7 月份減少 17.2% 至 2674 輛、8 月份減少 56.9% 至 1398 輛、9 月份減少 59.8% 至 1103 輛。

南韓 2019 年 1 ~ 8 月的日本進口車累計台數，則較去年同期減少 6.1% 至 2 萬 8657 輛。自從上月，日本進口車的累計台數出現轉負後，減少幅度更進一步的擴大。而過去自 2014 年開始，每年日本車的銷售就不斷在南韓市場擴張。

而從整體進口車的表現來看，日本車在 9 月的市占為 5.5%，只有去年同期 (15.9%) 的 1/3 左右。

然而，由於上半年德國車等表現不佳，在 2019 年 1 ~ 9 月的整體進口車市占方面，日本車仍以 17.2% 的數字，優於去年 (15.5%) 表現。

Lexus ES 300 (資料照片) (圖片：AFP)

在日本進口車各品牌的表現方面，Lexus 以 469 輛 (年增 49.8%) 拿下冠軍。該公司的相關人士表示「由於去年 10 月有新車上市，消費者在同年 9 月暫緩購車」。而與上 (8) 月的 603 輛成績相比，則減少了 22.2%。銷售主力的 ES300h，也從 7 月的第 3 名，在 8 月滑落至第 10 名，到了 9 月更跌出前 10 名榜外。

而其他日系車廠更受到重創，9 月豐田 (7203-JP) 只在南韓賣出 374 輛 (年減 61.9%)，本田 (7267-JP)166 輛 (年減 82.2%)、Infiniti 賣出 48 輛 (年減 69.2%)、日產 (7201-JP)46 輛 (年減 87.2%)。