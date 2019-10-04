〈全球面板吹逆風〉整合發展OLED LGD傳裁25%高階主管

全球面板產業今年受到中國產能開出，整體供過於求、面板價格下跌，據外電報導，南韓樂金顯示器 LG Display (LGD) 今 (4) 日宣布，裁撤旗下 LCD 產線 25% 高階主管，並整合內部資源朝較具獲利的 OLED 產線發展。

外電報導，樂金顯示器這次重組，裁撤了 LCD 產線高階主管約 30 人，占該部門 118 位高階主管的 25%，顯示樂金顯示器正加速簡化部門組織、整合 LCD 及 OLED 人員的管理與配置，這也是樂金化學總裁鄭浩英 (Jeong Ho-young) 接下樂金顯示器執行長後，首次大動作裁員。

樂金顯示器未來將有兩大研究中心，分為負責核心技術發展、開發未來顯示器產品，並從現階段專注大型 OLED 面板，擴大針對蘋果和華為等智慧型手機提供的中小型尺寸 OLED 業務。

產線員工方面，樂金顯示器將加速日前對 LCD 生產線員工推出自願裁退計畫，或轉任 OLED 生產線，同一時間，另一家韓系顯示器大廠三星也傳向員工提出提前退休計畫，主要針對工作 5 年以上的員工提出優退方案，顯示韓系面板廠逐步退出 LCD 市場，以求在產業景氣寒冬中降低支出。

根據集邦 TrendForce 光電研究 (WitsView) 最新資料指出，2019 年第 4 季中大尺寸液晶顯示器面板價格將有機會止跌收斂，主要是韓系廠商關閉部分 LCD 產能，台灣與中國面板廠也跟進減產、調整產品組合，加上中國雙 11 與元春備貨需求挹注。