豐田SIENTA奪9月日本車市冠軍 本田N-BOX在K-Car連25個月稱王

由日本汽車經銷商所組成的「日本自動車販賣協會連合會」(Japan Automobile Dealers Association，JADA)，還有「全國輕自動車協會連合會」，在週五 (4 日) 公布了日本 2019 年 9 月各型車款的新車銷售統計數據。在排氣量超過 660cc 的一般汽車市場方面，豐田 (7203-JP)SIENTA 以 1 萬 3558 輛 (年增 85.4%) 的銷量，拿下冠軍寶座。而在排氣量未滿 660cc 的 K-Car 市場，則由本田 (7267-JP) 的 N-BOX 奪得冠軍頭銜。

HONDA N-BOX (圖片：AFP)

9 月的日本一般車市場，豐田 SIENTA 繼續領先群雄，以 1 萬 3558 輛的銷售數字，連續 2 個月蟬聯銷售冠軍。此外，第 2 名是日產 (7201-JP)NOTE 銷量 1 萬 3183 輛 (年減 3%)，第 3 名則為豐田 PRIUS 銷量 1 萬 1158 輛 (年增 16.7%)。

JADA 也在同日發表了日本 2019 年 4 ~ 9 月的各型車款新車銷售排行。豐田 PRIUS 以 6 萬 6628 輛 (年增 22.5%) 的成績奪冠，第 2、3 名則分別為日產 NOTE(5 萬 9474 輛，年減 6%) 與豐田 SIENTA(5 萬 5602 輛，年增 43.9%)。

在 K-Car 的表現方面，今年 9 月本田 N-BOX 以 2 萬 8484 輛 (年增 26.4%) 的銷量，連續 25 個月稱霸日本輕自動車 (K-Car) 市場。第 2、3 名則為大發工業的 TANTO(2 萬 1858 輛，年增 84.3%) 與日產的 DAYZ(1 萬 7841 輛，年增 18.4%)。

日本全國輕自動車協會連合會也在同日公布了 2019 年 4 ~ 9 月，日本輕自動車的累計銷售排行。本田 N-BOX 以 13 萬 6047 輛 (年增 16.2%) 拿下第 1 名，第 2、3 名則分別為大發工業的 TANTO(8 萬 8233 輛，年增 39.4%) 及日產的 DAYZ(8 萬 1932 輛，年增 29.7%)。