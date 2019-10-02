出口弱、投資差 各大評級機構紛紛調降韓國經濟成長預測

鉅亨網編譯陳佾煒 2019年10月2號16點37分

國際信用評等機構標普 (Standard & Poor's) 在 10 月 1 日將韓國今年三個月內的經濟成長預期從 2.0% 調降至 1.8%，主因是韓國經濟面臨出口和投資下降。

標普表示，由於美中貿易戰以及中國經濟的放緩預計將為韓國經濟帶來更多的壓力。

從去年 12 月到今年 9 月，韓國的出口量持續下降。此外，韓國製造業的生產能力也面臨連續十三個月的下跌，這是自 1972 年有記錄以來最長的連跌紀錄。

另一家信用評等機構穆迪 (Moody) 則曾於今年 8 月估計，韓國今年的經濟增長率為 2%，穆迪在當時報告表示：「全球經濟放緩正對亞洲國家的出口造成威脅，而依賴貿易的國家 (例如韓國和香港) 在資本募集的速度上也因此放緩。」

惠譽 (Fitch) 則估計韓國今年經濟成長為 2%。惠譽解釋道：「隨著美中貿易戰的升級，估將導致韓國經濟成長率下降 0.5 個百分點。」

投資銀行也調降了對韓國成長率的估計。

美銀美林將南韓今、明兩年的經濟增長預測分別從 1.9% 調整為 1.8% 及 1.6%。 摩根士丹利的數字分別為 1.8% 和 1.7%，LG 經濟研究所的數字則為 2% 和 1.8%。

而反觀韓國政府的看法相對樂觀，南韓政府今年的預測為 2.4% 至 2.5%。