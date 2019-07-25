〈房產〉商仲CBRE估今年台北A辦租金漲幅3.5% 將創10年最大增幅

CBRE 世邦魏理仕今 (25) 日發佈最新《全球頂級辦公室租賃成本》報告，報告指出，在企業持續遷往優質辦公空間及主要城市新供給無過剩疑慮等兩大因素帶動下，全球市場包括美洲、歐洲及亞太區的商辦租金穩健成長，其中，追蹤 122 個城市中就有 85 個的商辦租金呈現成長走勢，而台北的漲勢也在醞釀。

外資商仲 CBRE 最新全球頂級辦公室租賃成本調查中，截至今年第 1 季，全球漲幅平均年增 3.6%。但世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民表示，台北 A 辦市場租賃需求旺盛，在國際企業陸續遷往 A 辦大樓的貢獻下，過去一年半來每季淨去化量平均超過 1 萬坪，約為長期平均水準的 3 倍。預料信義基隆區 A 辦租金上漲所產生的外溢效果將使其他商圈辦公大樓受惠，2019 全年台北 A 辦平均租金年增率可望達 3.5%，創 10 年來最大增幅。

報告指出，由於香港商辦市場需求暢旺，加上空置率維持低水平，推升了香港商辦市場包括中環、九龍的整體租金，也使香港中環商辦租金連續 4 年成為全球最貴，租賃成本每年每平方英尺達 322 美金，換算每月每坪約新台幣 29,530 元，包括淨坪租金、相關稅賦及管理費。

至於台北市的商辦來看，CBRE 深入分析台北 A 辦市場，受惠於跨國企業升級需求強勁，A 辦平均空置率連續 5 季下降，有效帶動整體租金水準走升，今年第 2 季 A 辦平均租金為新台幣每坪 2765 元，較去年同季成長 3.4%；而信義基隆區內頂級商辦因去化情況良好，第 2 季平均租金升至每坪 3428 元的歷史高點。

由於整體辦公室租賃交易熱絡，市中心大面積單位供給吃緊，台北商辦租賃市場轉變為房東市場的態勢日趨明顯。世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，過去 2 季以來，專業服務業、科技業及不動產租賃業的租賃需求十分強勁，特別是靈活辦公空間業者持續拓展版圖，合計租賃面積佔上半年台北辦公室市場租賃活動 5 分之 1 強。在台北市中心新供給有限的情況下，預估台北 A 辦大樓平均辦公室空置率將在 2 年內降至 2% 以下，未來有搬遷需求的租戶不僅可選擇物件少，更將面對議價空間窄、免租裝潢期減少的局面。