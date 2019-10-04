低總價小宅發威 「正義聯盟」熱銷3成

小宅剛性需求強勁，茂德機構看好自住成家的購屋買盤，於五股洲子洋重劃區推出呂建勳最新小宅案「正義聯盟」，潛銷期間推出 17 坪 2 房、598 萬元起，目前銷售已達 3 成；「正義聯盟」正式於 9/28 公開，建商接續推出 19 坪含車位、總價 799 萬元起，並邀請雞排妹為建案代言，自備 10%、40 萬元起購屋，瞄準首購小資族。

海沃廣告業務副總經理林家睿表示，在雙北地區無論預售或成屋，年輕首購、首換族的購屋預算，2 房總價約 600 至 700 萬元、3 房 1000 萬元以內，「這次接續的 799 萬元含車位 2 房，雖然總價稍高，但具有開窗面更大、獨立廚房空間，適住性更佳；相較於 598 萬元只有釋出 20 戶，這次 799 萬元戶型可售 44 戶，我們有信心在 1 個月內可以完銷。」

除了自住外，已購客中也包含置產客群；他進一步分析，洲子洋重劃區 2 房住宅租金約 1.6 萬至 1.9 萬元，而總價 800 萬元貸款利息每月約 1.1 萬元，不少置產看好洲子洋房價低、租金報酬率達 2.4％以上，買氣可說十分熱絡。

「正義聯盟」基地面積約 832 坪，強調以豪宅規格打造建築外觀、接待大廳和七星級飯店公設；公設規劃 200 坪中庭花園、健身房、空中花園、閱覽室、親子遊戲區、廚藝教室等 110 坪公設會館。住宅坪數規劃為 2-3 房、18-33 坪，3 房雙面採光。住宅平均棟距高達 42 米！建案棟距大、採光好、通風佳、視野開闊。

林家睿表示，建案取名「正義聯盟」，以「打擊大台北高房價怪獸，拯救成家夢想，租屋終結救星」為號召，一公開即造成熱烈迴響。「讓購屋者用不到千萬的價格，即可入主台北豪宅設計師呂建勳的建築設計案。」