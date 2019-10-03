國城建設引進國際頂尖團隊 每戶100-560坪的豪宅建案震撼業界

為了打造一幢國際級豪宅建築，國城建設與國際團隊留意每一個細節，將「回家真好」的心情完整呈現。國城建設發言人洪嘉聰表示，希望豪宅建案「國城定潮」能夠帶領灣區走向世界」，透過國際團隊的宏觀視野，從建築帶動周邊環境與開發，改變高雄的天際線。

國城建設洞燭先機，在高雄亞洲新灣區的高軟興建頂級商辦大樓 UFO 案，吸引鴻海集團在此成立電腦數位中心，而後陸續帶動動漫 AI、VI 等高端科技產業陸續進駐，吸引全球頂尖好手聚集。洪嘉聰表示，當時這個區塊的開發案只有夢時代，正當所有人懷疑其發展潛力時，國城已埋下想購地的種子。

洪嘉聰強調，要塑造一棟獨一無二建築，需要外在的基地條件、內在規劃設計等配合，想像灣區未來，讓人直覺聯想到新加坡 Gardens by the bay 濱海灣花園的發展型態，在如此精華的地段，4 面臨路且擁 2112 坪基地面積，是先天的優勢條件。

國內許多建案，常以國際名家國際團隊宣稱，但多屬掛名；國城此次邊持尊中原創設計精神、力邀國際大師團隊，選定建築外觀設計由新加坡豪推手 SCDA 負責，公共公空間的設計委由，法雲安縵酒店御用設計師 Jaya Ibrahim 所率領的團隊負責；而營造建築變化氛圍的燈光由澳洲團隊 The Flaming Beacon 擔當。規劃上，特別呼應了高雄特殊的城市需求，以都市綠洲概念，善用每個空間，有兩座挑高五層樓的空中花園，讓綠覆率超過 100%。

洪嘉聰認為「想做獨一無二的建築，讓世界能看到高雄，先決條件就是籌組國際團隊；用頂尖高手的經驗，創造在任何時空背景環境都很『潮』的建築。」「國城定潮」目前已啟動全面銷售，總銷上看 150 億，坪數範圍從低樓層 100 坪，到頂樓一戶 560 坪超豪宅，已掀起全台豪宅市場話題。