〈房產〉商用不動產交易熱 商仲世邦魏理仕擴大編制出擊

今年前 4 月台灣商用不動產及土地總交易金額達 1193 億元，成交量較去年同期大增 70%；外資商仲 CBRE 世邦魏理仕也積極進行組織擴張，搶食市場大餅，今 (20) 日宣布，成立世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所，延攬在地人才強化服務。

新成立的世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所，是由施甫學、李智偉出任估價師聯合事務所共同負責人職務，可滿足客戶在不動產全方位的需求。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，估價師是擁有不動產業界唯一國家高考等級的證照，對於不動產市場價格的判斷與解讀極具公信力，世邦魏理仕延攬業界知名戰將施甫學、李智偉擔任估價師聯合事務所共同負責人，藉這兩位專家在業界的人脈及良好口碑，進一步強化客戶服務，為客戶締造優勢。

世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所共同負責人施甫學表示，世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所在台灣的成立，不僅是世邦魏理仕在台灣業務發展的最後一塊拼圖，估價師聯合事務所初期將全力服務在地上市櫃企業，包括不動產開發評估、不動產證券化、土地開發變更、海外不動產估價及覆核等。

世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所共同負責人李智偉表示，不動產科技已觸發全產業革命，重新檢視產品及服務定位以推動企業轉骨勢在必得。未來世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所，除遵循傳統三大估價法為客戶提供專業估價服務外，將導入人工智慧及大數據，專精於特殊不動產估價，透過量化分析及財務模擬等方式，提供客戶客觀分析結果，以作為客戶投資參數設定、買賣決策或作為法院訴訟判決之參考依據。

而施甫學擔任世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所董事暨所長，不動產估價及諮詢顧問專業的經驗已經超過 10 年，除一般不動產價值評估外，專精於複雜程度較高的估價及顧問案件。