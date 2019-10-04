塔里木資源豐 中國石油再探勘成功千億級天然氣田

根據中國媒體新華社今 (4) 報導指出，中國石油在塔里木油田又探勘出一座千億級的天然氣田，意味著塔里木油田繼「中秋 1 井」後再增添一個千億級的氣田。

而中國石油預估該氣田能日產 41.82 萬立方公尺的天然氣，相較於去年 12 月探勘成功中秋 1 井的日產 33 萬立方公尺超出不少。

但中國石油今 (4) 日股價表現仍受到國際油價走弱影響，截至上午 10:22 止，股價暫時下滑約 0.7%，暫報每股 4 港元。

資料來源: 東方財富網, 中國石油日線走勢

該探勘井代號為「博孜 9 井」，2017 年 10 月開鑽，今年 3 月完成預定井深，該井深度達 7880 公尺，屬於超深井。除了天然氣外，也能產出凝析油，而凝析油可直接作為輕油使用。

中國石油指出，初步預計該天然氣蘊藏量達 1153 億立方公尺、凝析油 2166 萬噸。此外，目前，博孜 - 大北氣區已發現構造近 50 個，天然氣總蘊藏量達 1.2 兆立方公尺的氣井。

中國石油進一步表示預計該區塊 11 月可以建產，而博孜 9 井取得突破性進展，不僅為塔里木油田建設 3000 萬噸「大油氣田」打下基礎，也為西氣東輸和南新疆天然氣供應增加新氣源，進一步保障中國天然氣供應。

塔里木油田是中國陸地上第三大油氣田，位於新疆境內的塔克拉瑪干大沙漠中，因石油及天然氣蘊藏量豐富，被稱為中國西部能源經濟的動脈，也是西氣東輸主要天然氣來源之一，承擔著向華東、華北地區 15 個省市、120 多個大中型城市約 4 億人口、3000 餘家企業的天然氣供應任務。