IEA：若全球經濟進一步疲軟 或將下調石油需求成長

國際能源署 (IEA) 署長 Fatih Birol 在週五 (27 日) 表示，如果全球經濟進一步疲軟，可能將會下調對於 2019 年和 2020 年全球石油需求成長的預期。

由於貿易糾紛對全球石油消費造成壓力，拖累石油需求成長速度創下 2008 年金融危機以來最低水平。

IEA 在 8 月份針對 2019 年和 2020 年全球石油需求成長預估分別下調至每日 110 萬桶和每日 130 萬桶。

「這將取決於全球經濟。如果全球經濟疲軟，已經有跡象表明我們可能會降低對石油需求的預期。」Birol 在首爾世界知識論壇期間向媒體表示。

此外，Birol 認為，中國的經濟成長已降至近三十年來的最低水平，這也意味著將會進行一些調整，因為中國是「需求成長的引擎」。

由於中美貿易緊張局勢加劇，需求疲弱拖累了中國第二季經濟成長，放緩至 6.2%，是至少 27 年以來的最低增速。

Birol 表示：「但與此同時，我們不應忘記低油價也給需求帶來了上行壓力。」

目前布蘭特原油價格徘徊在每桶 62 美元左右，而美國西德克薩斯中質原油價格則徘徊在每桶 56 美元左右，主要受到全球經濟成長放緩恐削弱石油需求的擔憂所壓抑。

當被問及在中東緊張局勢加劇的情況下，亞洲進口商該如何提高能源安全時，Birol 表示，盡可能使石油和天然氣進口多樣化是應對地緣政治風險的一種方式。「尤其是對於天然氣而言，這是一個簽訂新合約的好時期。價格很好，現在是買方市場，而不是賣方市場。」