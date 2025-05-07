方舟「女版巴菲特」：三大訊號顯示 2025通縮牛市將至

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-07 09:50

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有「女版巴菲特」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德 (Cathie Wood) 日前發出一封引起市場高度關注的投資者信件，指出全球正步入一場由通貨緊縮與人工智慧（AI）驅動的新經濟時代。

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一、利率壓力將減緩，科技股迎來估值修復

Cathie Wood 認為，美國聯準會（Fed）已接近利率循環的轉折點，市場普遍預期 2025 年可能進入降息階段。這對科技股來說是一大利好，因為當利率下降，未來收益的折現價值將上升，尤其對創新型企業影響最為顯著。

她指出，目前創新類股的估值仍遠低於歷史平均，以 ARK Invest 的內部評估指標來看，這些股票的估值僅為標普 500 指數的 75%。隨著利率走低、資金回流，這些創新資產有望迎來強勁的估值回升行情。

二、資金正從大型股轉向中小型創新企業

Cathie Wood 指出，資金流動趨勢正在發生明顯變化。過去幾年受到青睞的「美股七巨頭」逐漸喪失資金優勢，而投資者則開始將目光轉向中小型的創新公司。

尤其是在 AI、自動化與去中心化金融（DeFi）等快速成長領域，中小企業展現出極高的潛力。Wood 強調，這波資金轉向不僅是市場風格的轉變，更是投資者對未來增長動能的重新認識，預示未來五年可能出現數倍成長的潛力股。

三、AI 引發通縮浪潮，重塑全球經濟結構

值得注意的是，在多數人仍擔心通貨膨脹問題之際，Cathie Wood 卻預測，全球即將步入由技術驅動的「通貨緊縮牛市」。AI 技術將大幅提升生產效率並壓低企業營運成本，促使價格全面下修，為經濟注入新的動能。

此外，她認為全球製造的去中心化與中國出口導向策略，也會進一步推動商品價格下跌。這些變化並不代表經濟衰退，而是代表經濟效率的提升與結構性轉型，投資人若能及早掌握趨勢，將有機會在轉型中取得超額報酬。

方舟投資創辦人 Cathie Wood 預測通縮牛市將至。（圖：Shutterstock）

Cathie Wood 強調，2025 年將不只是利率環境的轉變，更是新經濟邏輯誕生的開始。她看好五大創新技術領域，包括 AI 平台、自動化、能源轉型、數位生物學與去中心化金融，這些將是未來五到十年的主要投資成長引擎。